வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (09:32 IST)

‘ஜனநாயகன்’ டிரெய்லர் லேட்டாவதற்கு இதுதான் காரணமா? வெளியான அப்டேட்

விஜய் நடிப்பில் எச் வினோத் இயக்கத்தில் தயாராகி இருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்தப் படத்தை கே வி என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்திருக்கிறது. படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்திருக்கிறார். படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் மமிதா பைஜு, பாபி தியோல், பிரியாமணி ,பிரகாஷ்ராஜ் என முக்கியமான நடிகர்கள் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
 
படத்தின் ரிலீஸ் தேதி நெருங்கும் நிலையில் பகவந்த் கேசரி படத்தின் சின்ன சின்ன கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றது. இப்படித்தான் ஜனநாயகன் படமும் இருக்கப்போகிறது என பகவந்த் கேசரி படத்தின் கிளிப்ம்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை ஹைப் ஏத்தி வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள். அந்த படத்தில் ஸ்ரீ லீலா நடித்த கேரக்டரில் தான் ஜனநாயகன் படத்தில் மமீதா பைஜூ நடித்துள்ளார்.
 
ஸ்ரீ லீலா அந்த படத்தில் ஒரு ஆக்சன் ஹீரோயினாக ஒரு காட்சியில் நடித்திருப்பார். அதே காட்சியில் மமீதா பைஜூவின்  நடிப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்க்க ரசிகர்களும் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றனர். ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக இருக்கின்றது. சமீபத்தில் தான் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. அது ஒரு பெரிய திருவிழா போல பார்க்கப்பட்டது.
 
கின்னஸ் சாதனைக்காக இவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமாக இந்த விழாவை நடத்தி இருக்கின்றனர். கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் வரை அந்த விழாவில் கூடியிருப்பார்கள். தளபதி கச்சேரியாகவே அந்த விழா அமைந்தது. இந்த நிலையில் படத்தின் டிரைலர் புத்தாண்டை ஒட்டி ரிலீஸ் ஆகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை படத்தின் டிரைலர் பற்றி எந்த ஒரு அப்டேட்டும் வெளியாகவில்லை.
 
அதற்கு காரணம் அனிருத் என சொல்லப்படுகிறது. மலேசியாவில் நடந்த அந்த தளபதி கச்சேரியில் அனிருத் பிஸியாக இருந்ததனால் ட்ரெய்லரில் அவரின் ஈடுபாடு என்பது மிக குறைவு என்ற காரணத்தினால் தான் ஜனநாயகன் படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியாக காலதாமதம் ஏற்பட்டது என சொல்லப்படுகிறது. அதனால் ஜனவரி 3 அல்லது 5ஆம் தேதி அந்தப் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

