விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. சாதனை படைக்குமா?
தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
நீண்ட நாட்களாக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில், வரும் ஜனவரி 3ஆம் தேதி மாலை 6:45 மணிக்கு டிரெய்லர் வெளியாகும் என படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர். இந்த அறிவிப்பை நடிகர் விஜய் தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் பகிர்ந்ததை அடுத்து, இணையதளங்களில் 'ஜனநாயகன்' ஹேஷ்டேக் டிரெண்டாகி வருகிறது.
ஜனவரி 9-ஆம் தேதி இந்த படம் உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், சரியாக ஒரு வாரத்திற்கு முன்னதாக டிரெய்லர் வெளியாகிறது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை முன்னிட்டு ஏற்கனவே எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள டிரெய்லர் அறிவிப்பு ரசிகர்களை இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
அரசியல் மற்றும் அதிரடி ஆக்ஷன் நிறைந்த படமாக 'ஜனநாயகம்' இருக்கும் என்பதால், இந்த டிரெய்லர் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் எகிற வைக்கும் எனத் தெரிகிறது.
படக்குழுவினரின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, யூடியூப் தளத்தில் டிரெய்லர் படைக்கப்போகும் சாதனைகளைக் கொண்டாட ரசிகர்கள் இப்போதே தயாராகி வருகின்றனர்.
Edited by Mahendran