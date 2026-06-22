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Last Modified: Monday, 22 June 2026 (21:57 IST)

வழக்கமா வேற ஒன்னு நடக்கும்.. இப்ப நீங்க வேற!.. முதல்வரை சந்தித்த கீர்த்தி சுரேஷ்!..

keerthi
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (21:57 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (22:01 IST)
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திரைத் துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து சாதித்தவர்கள் வெகு சிலர் மட்டுமே. எம்.ஜி.ஆருக்கு பின் ஜெயலலிதா மட்டுமே தமிழக முதலமைச்சராக மாறினார். சரத்குமார், விஜயகாந்த் என பலரும் அரசியல் கட்சி தொடங்கினார்கள். ஆனால் அவர்கள் முதல்வராகவில்லை. ஆனால் நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார் விஜய்..

இது திரைத்துறையினரிடம் மகிழ்ச்சியையும், உற்சாகத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது. பலருக்கும் அரசியலுக்கு வரும் ஆசையும் வந்திருக்கிறது. ஒருபக்கம் விஜயுடன் திரைப்படங்களில் நடித்தவர்களும், அவருகு நெருக்கமான பலரும் தொடர்ந்து விஜயை சந்தித்து அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

keerthi

இதற்கு முன்பு சிம்பு, ஷாம், சினேகா, சிம்ரன், வெங்கட் பிரபு, லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நேரில் சென்று அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் வெளியானது. இந்நிலையில் விஜயுடன் சர்க்கார் பைரவி என்ற திரைப்படங்களில் நடித்த கீர்த்தி சுரேஷ் இன்று தனது கணவருடன் முதல்வர் விஜய் சந்தித்து அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

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அது தொடர்பான புகைப்படங்களை சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர்ந்துள்ள கீர்த்தி சுரேஷ் ‘வழக்கமாக உங்கள் பிறந்தநாளில் உங்களின் புதிய படம் தொடர்பான டீசர், டிரெய்லர் போன்ற அறிவிப்புகள்தான் வெளியாகும். ஆனால், இது வேறு. நீங்கள் பொறுப்புள்ள தலைவராக மாறிவிட்டீர்கள். என்றென்றும் நம் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தளபதிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

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