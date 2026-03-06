வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (16:09 IST)

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கு அந்த படம் காரணமா?.. சுந்தர்.சி விளக்கம்!..

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கு அந்த படம் காரணமா?.. சுந்தர்.சி விளக்கம்!..
ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரஜினியின் 173வது திரைப்படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அறிவிப்பு வெளியான சில நாட்களிலேயே இந்த படத்திலிருந்து  விலகுவதாக சுந்தர்.சி அறிவித்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதேநேரம் இந்த படத்திலிருந்து இருந்து விலகியதற்கான காரணத்தை சுந்தர்.சி சொல்லவிலலி. அதேநேரம் சுந்தர்.சி சொன்ன கதை ரஜினிக்கு பிடிக்கவில்லை.. அதனால்தான் சுந்தர்.சி இந்த படத்திலிருந்து வெளியேறினார் என தகவல்கள் வெளியானது..

இந்நிலையில், இன்று சுந்தர்.சி செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது ‘சங்கமித்ரா படத்தை இயக்குவதற்காகவே நீங்கள் ரஜினி படத்திலிருந்து விலகினீர்களா?’ என ஒரு நிருபர் கேள்வி எழுப்பினார்.. அதற்கு பதில் சொன்ன சுந்தர்.சி ‘ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கும் சங்கமித்ரா படத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை..

சங்கமித்ரா படத்தை உருவாக்க இரண்டு வருடங்கள் எடுக்கும்.. ஆனால் நான் அடுத்த இரண்டு வருடங்களில் நிறைய படங்களை இயக்க ஒப்புக்கொண்டிருப்பதால் சங்கமித்ரா படத்தை இயக்கவில்லை.. மூக்குத்தி அம்மன் 2 படப்பிடிப்பு முடிந்து நான்கு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது.. ஆனால் படத்தின் கிராபிக்ஸ் பணிகளுக்கு ஒரு வருடம் தேவைப்படுவதால் தற்போது அது தொடர்பான வேலைகள் நடந்து வருகிறது’ என கூறியிருக்கிறார்..

விஜய் பொறுப்பா நடந்துக்கணும்!.. கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டவரே திட்டிட்டாரே!...

விஜய் பொறுப்பா நடந்துக்கணும்!.. கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டவரே திட்டிட்டாரே!...நடிகர் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் திரிஷாவுடன் நேற்று தயாரிப்பாளர் ஏஜிஎஸ் குடும்ப திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டதுதான் நேற்று இரவு முதலே பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.

ரஜினி படம் ஸ்டார்ட்!.. போட்டோ போட்டு செம ஹைப் ஏத்துறாங்களே!...

ரஜினி படம் ஸ்டார்ட்!.. போட்டோ போட்டு செம ஹைப் ஏத்துறாங்களே!...ஜெயிலர் 2க்கு பின் சிபிச் சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

சேயோன் படத்துக்கு SK சம்பளமா இவ்ளோ கோடியா?!.. கமல் அள்ளிக்கொடுத்துட்டாரே!..

சேயோன் படத்துக்கு SK சம்பளமா இவ்ளோ கோடியா?!.. கமல் அள்ளிக்கொடுத்துட்டாரே!..முன்பெல்லாம் கோலிவுட்டில் ஒரு நடிகரின் முந்தைய படம் ஓடவில்லை என்றாலும் எனக்கு இவ்வளவு ஓடி சம்பளம் கொடுத்தால்தான் நடிப்பேன் என நடிகர்கள் கறாராக சம்பளம் வாங்கி வந்தார்கள்..

தேர்தல் முடிந்ததும் களமிறங்கும் ஜனநாயகன்

தேர்தல் முடிந்ததும் களமிறங்கும் ஜனநாயகன்அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம், தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான ஒரு

டேய்.. அவரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது!.. விஜய் பற்றிய ஷ்யாம் கொடுத்த பேட்டி...

டேய்.. அவரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது!.. விஜய் பற்றிய ஷ்யாம் கொடுத்த பேட்டி...நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சி துவங்கினாரோ அப்போது முதலே அவர் கடுமையான விமர்சனங்களையும் சந்தித்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com