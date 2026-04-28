செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (20:42 IST)

பைக் திருடுபோய் 4 வருஷம்.. இப்போ வந்த அந்த ஒரு மெசேஜ்! ஷாக்கான மணிமேகலை!

பைக் திருடுபோய் 4 வருஷம்.. இப்போ வந்த அந்த ஒரு மெசேஜ்! ஷாக்கான மணிமேகலை!
விஜய் டிவி பிரபலம் மணிமேகலை எதைச் செய்தாலும் அதில் ஒரு தனி 'ஹியூமர்' இருக்கும். இப்போது அவர் தனது திருடுபோன பைக் திருடனுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் வாயிலாக விடுத்துள்ள கோரிக்கை இணையவாசிகளின் வயிற்றைப் புண்ணாக்கியுள்ளது.

 
2022-ம் ஆண்டு மணிமேகலை - ஹூசைன் ஜோடியின் ஆசை ஆசையாய் வாங்கப்பட்ட KTM பைக் திருடுபோனது. "கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வாங்குன வண்டி" என அன்று கண்ணீரோடு வீடியோ போட்ட மணிமேகலைக்கு, இன்று ஒரு விசித்திரமான மெசேஜ் வந்துள்ளது.
 
இத்தனை வருடம் கழித்து மணிமேகலையின் மொபைலுக்கு,உங்கள் பைக்கிற்கான இன்சூரன்ஸ் முடிந்துவிட்டது, உடனே புதுப்பிக்கவும் என ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. வண்டி தன்னிடம் இல்லையென்றாலும், அதன் ஆவணங்களில் இன்னும் மணிமேகலையின் பெயர் இருப்பதால் இந்த மெசேஜ் வந்துள்ளது.
 
இதைப் பார்த்த மணிமேகலை சும்மா இருப்பாரா? உடனே அந்த மெசேஜை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஸ்டேட்டஸ் தட்டிவிட்டார்.
 
திருடுபோன வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் மெசேஜ் வருது. அந்தப் பாவிப் பய இன்சூரன்ஸ் கூட புதுப்பிக்காம வண்டிய ஓட்டிட்டு இருக்கான். கண்ணுல மட்டும் சிக்குனா..." என அவர் பதிவிட, அது இப்போது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் செம வைரல் ஆகியுள்ளது. இதனை கண்ட ரசிகர்கள்  அவன் மேல கேஸ் போடாம இன்சூரன்ஸ் போடச் சொல்லி மெசேஜ் அனுப்புங்க மணிமேகலை என்று நக்கலாக பதிவிட்டு வருகின்றன.
 

2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலை மையமாக வைத்து, அரசியல் நையாண்டித் திரைப்படமாக உருவான TN 2026: தங்க நட்சத்திரம் திரைப்படம் ஓடிடி வெளியீடு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விஜய்யின் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் காதல் காவியமான 'நினைத்தேன் வந்தாய்' திரைப்படத்தின் பாணியில், சன் தொலைக்காட்சியில் புதிய மெகா தொடர் ஒன்று ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

திரையுலகில் மின்னும் நட்சத்திரங்களின் வாழ்க்கை தூரத்தில் இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு மிகவும் சொகுசாகத் தெரிந்தாலும், அந்த அந்தஸ்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் செய்யும் செலவுகள்

துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் நடிக்க துவங்கியவர் தனுஷ்.

இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்யும் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து தேர்தல் செலவுகளை வசூலிக்க கோரிய மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

