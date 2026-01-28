புதன், 28 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: புதன், 28 ஜனவரி 2026 (18:13 IST)

ஜனநாயகன் சென்சார் பஞ்சாயத்து!.. வழக்கு போட சொன்னதே விஜய்தானா?!...

jananayagan
ஜனநாயகன் சென்சர் வழக்கில் முதலில் அந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஆஷா தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு சொன்னார்.. ஆனால் அதை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு தனிநீதி உத்தரவுக்கு தடை வாங்கப்பட்டது. அதன்பின் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் இந்த வழக்கை எடுத்துக் கொண்டு போனாது தயாரிப்பு நிறுவனம். ஆனால் ‘இந்த வழக்கை இங்கே விசாரிக்க முடியாது.. உயர் நீதிமன்றத்திற்கு செல்லுங்கள்’ என உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டதால் மீண்டும் இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது.

அந்த வழக்கில் தனி நீதிபதி ஆஷாவின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு தற்போது இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஒருபக்கம் ஜனநாயகன் படத்தை வாங்கிய தியேட்டர் அதிபர்களும், விநியோகஸ்தர்களும் ‘கொடுத்த பனத்தை திருப்பி கொடுங்கள்’ என தயாரிப்பாளரிடம் கேட்க துவங்கி விட்டார்களாம். அதில் சிலருக்கு பணத்தையும் தயாரிப்பாளர் திருப்பி கொடுத்து விட்டதாக தெரிகிறது.

ஒருபக்கம் ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் சென்சார் சான்றிதத்தில் கொடுக்கவில்லை என்றதுமே நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடருங்கள் என தயாரிப்பாளரிடம் சொன்னதே விஜய்தான் என தற்போது செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

ஆனால் தற்போது பல நாட்கள் தாமதமாகி, வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பும் கிடைக்கவில்லை என்பதால் வழக்கை வாபஸ் வாங்கி விடலாம் என்கிற முடிவை தயாரிப்பாளர் எடுத்துவிட்டதாக  செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

சுயசரிதியை எழுத துவங்கியிருக்கும் ரஜினி!.. சௌந்தர்யா கொடுத்த அப்டேட்!...

சுயசரிதியை எழுத துவங்கியிருக்கும் ரஜினி!.. சௌந்தர்யா கொடுத்த அப்டேட்!...50 வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்து வரும் நடிகர் ரஜினிகாந்த்.

அதிக சம்பளம் வாங்கினா பெரிய ஹீரோவா?!.. ரஜினி, விஜயை அட்டாக் பண்ணும் ராதாரவி...

அதிக சம்பளம் வாங்கினா பெரிய ஹீரோவா?!.. ரஜினி, விஜயை அட்டாக் பண்ணும் ராதாரவி...எந்த நடிகர் அதிக சம்பளம் வாங்குகிறாரோ, எந்த நடிகரின் படம் அதிக வசூலை பெறுகிறதோ அவர்தான் சூப்பர் ஸ்டார் என பொதுவாக சினிமா உலகில் சொல்வார்கள்..

இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்ட் இதோ

இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்ட் இதோஇந்த வாரம் திரையரங்குகளில் 4 படங்கள் வெளியாகின்றன. அவைகள் குறித்து இங்கு காண்போம்.

‘ஏகே 64’க்கு அனிருத் இல்லையா? புது ட்விஸ்ட்டை கொடுத்த ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்

‘ஏகே 64’க்கு அனிருத் இல்லையா? புது ட்விஸ்ட்டை கொடுத்த ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்அஜித் நடிப்பில் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் மங்காத்தா. இந்த படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்கியிருந்தார். யுவன் சங்கர் ராஜா படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார்.

விஜய் பட நாயகி சங்கவி ஞாபகம் இருக்கிறதா? திடீரென்று ஆன்மீகத்தில் இறங்கியதால் பரபரப்பு..

விஜய் பட நாயகி சங்கவி ஞாபகம் இருக்கிறதா? திடீரென்று ஆன்மீகத்தில் இறங்கியதால் பரபரப்பு..90-களில் தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வந்த நடிகை சங்கவி, நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சின்னத்திரையில் தடம் பதிக்கவுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com