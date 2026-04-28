செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (20:08 IST)

சர்ச்சைகளைக் கிளப்பிய TN 2026 ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி இதோ!

2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலை மையமாக வைத்து, அரசியல் நையாண்டித் திரைப்படமாக உருவான  TN 2026: தங்க நட்சத்திரம்  திரைப்படம் ஓடிடி வெளியீடு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில் உருவான இத்திரைப்படம், வட இந்தியாவில் இருந்து பிழைப்புக்காகச் சென்னை வரும் ஒரு இளைஞன், எப்படித் திரையுலகில் நுழைந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக மாறுகிறான் என்பதை விவரிக்கிறது. பின்னர் அவர் அரசியலில் இறங்கி எதிர்கொள்ளும் சவால்களை, இன்றைய தமிழக அரசியல் சூழலோடு ஒப்பிட்டு நகைச்சுவையாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் இப்படம் பேசியுள்ளது.
 
படம் வெளியான முதல் நாளே மிகப்பெரிய சர்ச்சையில் சிக்கியது. இப்படத்தில் நட்டியின் கதாபாத்திரம், நடை, உடை மற்றும் வசனங்கள் அனைத்தும் நடிகர் விஜயை பிரதிபலிப்பது போல இருப்பதாகக் கூறி அவரது ரசிகர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, விஜய் அரசியலுக்கு வரும் சூழலில் இந்தப் படம் அவருக்கு எதிராகத் திட்டமிட்டு எடுக்கப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
 
மேலும், 2026 தேர்தலை இப்படம் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் படத்திற்குத் தடை கோரி நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. ஆனால், அனைத்துத் தடைகளையும் சட்ட ரீதியாக எதிர்கொண்டு ஏப்ரல் 10 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.
 
இப்படத்தில் நட்டி (நட்ராஜ்) கதையின் நாயகனாக நடிக்க, தம்பி ராமையா மற்றும் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் இளவரசு, யாஷிகா ஆனந்த், சந்நினி தமிழரசன், ரெடின் கிங்ஸ்லி மற்றும் தலைவாசல் விஜய் என ஒரு பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே இதில் இணைந்துள்ளது. படத்திற்கு தம்பி ராமையா கதை மற்றும் வசனம் எழுதியுள்ளார்.
 
தியேட்டர்களில் ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இந்தப் படம், சரியாக 20 நாட்களில் ஓடிடி-க்கு வருகிறது. வரும் ஏப்ரல் 30-ம் தேதி முதல்  அமேசான் பிரைம், ஆஹா தமிழ் தளங்களில் இந்தப் படத்தை நீங்கள் ரசிக்கலாம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com