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  4. பாக்ஸ் ஆபிஸில் சறுக்கிய டாக்சிக் : 6-வது நாளில் ரூ. 7.45 கோடி மட்டுமே வசூல்
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (11:41 IST)

பாக்ஸ் ஆபிஸில் சறுக்கிய டாக்சிக் : 6-வது நாளில் ரூ. 7.45 கோடி மட்டுமே வசூல்

Toxic box office collection
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (11:42 IST)
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கேஜிஎஃப் 2 திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்குப் பிறகு நடிகர் யஷ் மற்றும் இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் கூட்டணியில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான படம்  டாக்சிக்.  உலகம் முழுவதும் தொடக்கத்தில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றாலும், சமூக வலைதளங்களில் நிலவும் கலவையான விமர்சனங்கள் காரணமாக வேலை நாட்களில் படத்தின் வசூல் கடும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளது.
 
திரைப்பட வசூலைக் கணிக்கும் Sacnilk தளம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, படம் வெளியான 6-வது நாளில் வசூலில் மிகப்பெரிய சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுவரை மொத்த இந்திய நெட் வசூல்  ரூ. 221.55 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. முதல் நாளில் ரூ. 101.10 கோடி நெட் வசூலித்து அசத்திய டாக்சிக், ஞாயிற்றுக்கிழமையான 5-வது நாளில் ரூ. 23 கோடியை ஈட்டியிருந்தது. ஆனால், வேலை நாளான 6-வது நாளில் (திங்கட்கிழமை) சுமார் 67% சரிவைக் கண்டு வெறும் ரூ. 7.45 கோடியை மட்டுமே வசூலித்துள்ளது.
 
 
உலகளாவிய மொத்த வசூலில்  படம் இதுவரை ₹304.05 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. இருப்பினும், தொடர் நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் மற்றும் திரையரங்குகளில் ஆக்குபென்சி குறைந்து வருவது படத்திற்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடக்கத்தில் ரூ 1000 கோடி வரை வசூலிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வார நாட்களில் வசூல் வேகம் குறைந்துள்ளதால் படக்குழுவினரிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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