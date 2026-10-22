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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (13:35 IST)

மெரினா லைட் ஹவுஸ் முதல் அடையாறு திரு.வி.க. பாலம் வரை பறக்கும் சாலை... ரூ.1,000 கோடி மதிப்பீடு..

சென்னை பறக்கும் சாலை
Written By: SIVA
Published: Thu, 22 Oct 2026 (13:35 IST)
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சென்னை மாநகரில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க தமிழக அரசு ரூ.1,000 கோடி மதிப்பீட்டில் மாபெரும் உள்கட்டமைப்புத் திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. 
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, மெரினா லைட் ஹவுஸ் முதல் அடையாறு திரு.வி.க. பாலம் வரை சுமார் 4 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்குப் பிரம்மாண்டமான உயர்மட்ட பறக்கும் சாலை  அமைக்கப்படவுள்ளது. இது குறித்த விரிவான திட்ட அறிக்கை  தயாரிப்பதற்கான ஆவணத்தை நெடுஞ்சாலைத்துறை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
 
இந்த திட்டத்தின் மூலம் சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை, மெரினா, மந்தைவெளி மற்றும் அடையாறு பகுதிகளில் நிலவும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் முழுமையாகக் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கன்சல்டன்ட் நியமிக்கப்பட்டு DPR பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன், அடுத்தகட்டமாகக் கட்டுமானப் பணிகளுக்கான டெண்டர் கோரப்பட்டு பணிகள் தொடங்கும். சென்னையின் மிக முக்கியமான கடற்கரைச் சாலையை இணைக்கும் இந்த உயர்மட்டப் பாலம், வாகன ஓட்டிகளின் நீண்ட நாள் போக்குவரத்துச் சிக்கலுக்குத் স্থায়ীத் தீர்வாக அமையும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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