திங்கள், 4 மே 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. நட்சத்திர பேட்டி
Written By Webdunia
Last Modified: திங்கள், 4 மே 2026 (09:48 IST)

சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை.. முதல்வர், துணை முதல்வர் உள்பட அனைவரும் பின்னடைவு...

vijay

தமிழகத்தின் அரசியல் இதயமான சென்னையில் இன்று அரங்கேறி வரும் மாற்றங்கள், ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையுமே உற்றுநோக்க வைத்துள்ளன. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கையில், சென்னையின் மொத்தமுள்ள 16 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசுர வேகத்தில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது.

நீண்டகாலமாகத் திமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாகக் கருதப்பட்ட தலைநகரில், தற்போதைய நிலவரம் ஆளுங்கட்சிக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியைத் தந்துள்ளதோடு, 'சென்னை இனி விஜய்யின் கோட்டை' என்ற புதிய பிம்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

மிக முக்கியமாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் களம் கண்டுள்ள துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளனர்.
இவர்களைத் தொடர்ந்து அமைச்சரவையின் முக்கியத் தூண்களாகக் கருதப்பட்ட அனைவரும் சென்னையின் பல்வேறு தொகுதிகளில் பின்தங்கியிருப்பது திமுக தொண்டர்களை நிலைகுலையச் செய்துள்ளது.

தலைநகரில் தவெக வேட்பாளர்கள் பெற்று வரும் இந்த முன்னிலை, மாற்றத்தை விரும்பிய வாக்காளர்கள் மற்றும் குறிப்பாக இளைஞர்களின் ஒட்டுமொத்த ஆதரவின் வெளிப்பாடாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னையின் 16 இடங்களிலும் தவெக-வின் கொடி உயரப் பறந்து வருவது, தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளதையே உறுதிப்படுத்துகின்றது.

சென்னை தேர்தல் 2026, தவெக முன்னிலை, விஜய், முதல்வர் பின்னடைவு, உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக வீழ்ச்சி, தமிழக அரசியல் 2026

Edited by Siva

உலகிலேயே கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரே திருடன் இவர் தான்.. 23,600 புத்தகங்கள் திருட்டு..!

உலகிலேயே கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரே திருடன் இவர் தான்.. 23,600 புத்தகங்கள் திருட்டு..!வட அமெரிக்காவில் உள்ள நூலகங்களில் பல ஆண்டுகளாக விலைமதிப்பற்ற அரிய புத்தகங்கள் மர்மமான முறையில் காணாமல் போயின. இதன் பின்னணியில் இருந்தவர் ஸ்டீபன் ப்ளம்பெர்க் .

பயணம் செய்தபோது வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வு.. சென்னை விமானத்தில் இருந்து குதித்த பயணி..

பயணம் செய்தபோது வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வு.. சென்னை விமானத்தில் இருந்து குதித்த பயணி..ஷார்ஜாவிலிருந்து சென்னை வந்த ஏர் அரேபியா விமானத்தில், 34 வயது மதிக்கத்தக்க பயணி ஒருவர் அவசரக்கால கதவைத் திறந்து குதித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தயாரிப்பாளர் சங்கம் வேலைநிறுத்த போராட்டம்.. ஸ்தம்பித்த கோலிவுட் திரையுலகம்..!

தயாரிப்பாளர் சங்கம் வேலைநிறுத்த போராட்டம்.. ஸ்தம்பித்த கோலிவுட் திரையுலகம்..!தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் நேற்று ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், கோலிவுட் திரையுலகம் ஸ்தம்பித்தது. ஏப்ரல் 26-ஆம் தேதி நடந்த தயாரிப்பாளர் சங்க பொதுக்குழுவில், நடிகர் மற்றும் நடிகையர் வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் சம்பளத்தை பெற வேண்டும் என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்தின் மீது அனைவரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் பொருட்டு இந்த வேலை நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டது.

வாழ 2 மே 8 முதல் ஓடிடியில்- எங்கு பார்க்கலாம்?

வாழ 2 மே 8 முதல் ஓடிடியில்- எங்கு பார்க்கலாம்?மலையாளத் திரையுலகில் புதுமுகங்களைக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டு, உலக அளவில் 200 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்து சாதனை படைத்த Vaazha 2: Biopic of a Billion Brosதிரைப்படத்தின்

எடிட்டிங் நடக்கும்போதே தெரியும்.. அந்தப் படம் தேறாது! - இரண்டாம் உலகம் தோல்வி குறித்து ஒளிப்பதிவாளர் ராம்ஜி ஓபன் டாக்!

எடிட்டிங் நடக்கும்போதே தெரியும்.. அந்தப் படம் தேறாது! - இரண்டாம் உலகம் தோல்வி குறித்து ஒளிப்பதிவாளர் ராம்ஜி ஓபன் டாக்!தமிழ் சினிமாவில் ஒரு படம் தோல்வியடைந்தால் அதன் பின்னணி குறித்து பல ஆண்டுகள் கழித்து சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாவது வழக்கம். அந்த வகையில், இயக்குநர் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் வெளியான 'இரண்டாம்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com