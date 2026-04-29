வங்கி ஊழியரின் முதல் மாத சம்பளத்தின் Payslip.. முதல் மாதமே 1 லட்ச ரூபாயா?
பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கியில் நன்னடத்தை அலுவலராக பணியாற்றும் பங்கஜ் குமார் தாஸ், தனது முதல் மாத சம்பள பட்டியலை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்துள்ளது வங்கி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், தனது மே 2025-க்கான முதல் சம்பளம் ரூ. 98,745 என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இது 40 நாட்களுக்கான ஊதியம் என்பதை அவர் பின்னாட்களில் தெளிவுபடுத்தினாலும், வங்கி பணியில் கிடைக்கும் நிதி நிலைத்தன்மை குறித்த பெரிய விவாதத்தை இது கிளப்பியுள்ளது.
அடிப்படை ஊதியம், வீட்டு வாடகைப்படி , அகவிலைப்படி போன்ற வழக்கமான ஊதியங்களுடன், வங்கி அதிகாரிகள் அனுபவிக்கும் பிரத்யேக சலுகைகளையும் அவர் பட்டியலிட்டுள்ளார். பெட்ரோல் அலவன்ஸ், செய்தித்தாள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு படி, மருத்துவ உதவி, வீட்டுப் பராமரிப்பு செலவுகள், மொபைல் ரீசார்ஜ் மற்றும் கண் பரிசோதனைக்கான செலவுகள் என நீளும் இந்த சலுகை பட்டியல் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
மேலும், பயன்படுத்தப்படாத விடுப்புகளை பணமாக்குதல் , விடுமுறை நாட்களில் வங்கியின் விருந்தினர் இல்லங்களை பயன்படுத்துதல் போன்ற நீண்டகால பலன்களையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். பொதுத்துறை வங்கி பணிகள், தனியார் துறைக்கு இணையாகவும், சில நேரங்களில் அதைவிட மேலாகவும் ஊதியம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்குவதை இந்த வீடியோ உறுதிப்படுத்துவதாக நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
வங்கிப்பணி என்பது வெறும் வேலை மட்டுமல்ல, அது ஒரு கௌரவமான மற்றும் வளமான வாழ்க்கை முறை என்பதையே இந்த பதிவு பறைசாற்றுகிறது.
