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  4. Zimbabwe Makes History By Scoring 500 Plus Runs In Both Innings Against Afghanistan
Written By SIVA SIVA

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்த சாதனையை செய்த முதல் அணி ஜிம்பாவே தான்.. வரலாற்று சாதன...

Zimbabwe Cricket
Written By: SIVA
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (09:22 IST)
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சார்ஜா மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில், ஜிம்பாப்வே அணி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. 
 
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு இன்னிங்ஸ்களிலும் 500 ரன்களுக்கு மேல் குவித்த முதல் அணி என்ற உலக சாதனையை ஜிம்பாப்வே படைத்துள்ளது. முதல் இன்னிங்சில் 504 ரன்களும், இரண்டாவது இன்னிங்சில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 523 ரன்களும் குவித்து அந்த அணி ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தது.
 
இந்த வரலாற்று சாதனையின் முக்கியக் காரணமாக திகழ்ந்த ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டன் கிரெய்க் எர்வின், இரண்டாவது இன்னிங்சில் ஆட்டமிழக்காமல் 206 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். தனது 41 வது வயதில் இரட்டை சதம் விளாசிய அவர், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இத்தகைய சாதனை படைத்த உலகின் 3-வது வயதான வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார். 
 
மேலும், அறிமுக வீரர் அன்தும் நக்வி மற்றும் வெஸ்லி மாதேவெரே ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் 6-வது விக்கெட்டுக்கு அஜ்யமான 208 ரன்கள் சேர்த்து அணிக்குப் பலம் சேர்த்தனர்.
 
ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்கள் விக்கெட் எடுக்கத் திணற, இந்த போட்டி சமனில் முடிந்தது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் போட்டி வருகிற நவம்பர் 13-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
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SIVA
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