திங்கள், 24 நவம்பர் 2025 (14:22 IST)

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சாதனை: அரைசதத்தில் ஜெய்ஸ்வால் புதிய மைல்கல்!

இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
 
தென் ஆப்பிரிக்கா அணி குவித்த 489 ரன்களுக்கு பதிலடி கொடுத்து விளையாடி வரும் இந்திய அணியில், ஜெய்ஸ்வால் முதல் இன்னிங்ஸில் அபாரமாக விளையாடி அரைசதம் அடித்தார். ஆட்டத்தின் மூன்றாம் நாளான இன்று, அவர், 97 பந்துகளில் 58 ரன்கள் எடுத்தார். ஆனால், சிமோன் ஹார்மர் பந்துவீச்சில் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
 
இந்த அரைசதத்தின் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் தொடக்க ஆட்டக்காரராக அதிக முறை 50 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்தவர்களின் பட்டியலில், ஆஸ்திரேலியாவின் உஸ்மான் கவாஜா மற்றும் இங்கிலாந்தின் சாக் க்ராவ்லி ஆகியோரை ஜெய்ஸ்வால் முந்தியுள்ளார். இது ஜெய்ஸ்வாலின் 20வது அரைசதம் ஆகும்.
 
அவர் தற்போது, 21 முறை அரைசதம் எடுத்திருக்கும் இலங்கை வீரர் திமுத் கருணாரத்னாவை விட ஒரு ஸ்கோர் மட்டுமே பின் தங்கியுள்ளார். அதிக அரைசதம் அடித்த வீரர்கள் பட்டியல்:
 
திமுத் கருணாரத்னா: 21 (64 இன்னிங்ஸ்)
 
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்: 20* (52 இன்னிங்ஸ்)
 
சாக் க்ராவ்லி: 19 (89 இன்னிங்ஸ்)
 
உஸ்மான் கவாஜா: 19 (73 இன்னிங்ஸ்)
 
டாம் லதாம்: 18 (70 இன்னிங்ஸ்)
 
கிரைக் பிராத்வைட்: 17 (82 இன்னிங்ஸ்)
 
பென் டக்கெட்: 17 (57 இன்னிங்ஸ்)
 
ரோஹித் சர்மா: 17 (66 இன்னிங்ஸ்)
 
தென்னாப்பிரிக்கா அபார பந்துவீச்சு.. 7 விக்கெட்டுக்களை இழந்த இந்தியா.. ஃபாலோ ஆன் ஆகிவிடுமா?

தென்னாப்பிரிக்கா அபார பந்துவீச்சு.. 7 விக்கெட்டுக்களை இழந்த இந்தியா.. ஃபாலோ ஆன் ஆகிவிடுமா?இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்று வரும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில், தென் ஆப்பிரிக்கா அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 489 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக விளையாடி வரும் இந்திய அணி 50 ஓவர்களில்) ஏழு விக்கெட்டுகளை இழந்து 141 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தடுமாறி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், இந்திய அணி 'ஃபாலோ-ஆன்' ஆகும் ஆபத்து இருப்பதாக வர்ணனையாளர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

40 வயதில் பைசைக்கிள் கோல்… ரசிகர்களை வாய்பிளக்க வைத்த GOAT ரொனால்டோ!

40 வயதில் பைசைக்கிள் கோல்… ரசிகர்களை வாய்பிளக்க வைத்த GOAT ரொனால்டோ!போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்த கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ உலகளவில் கவனம் பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களில் ஒருவர். கால்பந்து உலகில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ள ரொனால்டோ, அதற்கு வெளியேயும் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அதிகமாக சம்பாதிக்கும் கால்பந்துவீரர்களில் ஒருவரான ரொனால்டோ, உலகளவில் அதிக பாலோயர்கள் கொண்ட விளையாட்டு வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: கேப்டனாக கே.எல். ராகுல்; மீண்டும் அணியில் ருதுராஜ் !

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: கேப்டனாக கே.எல். ராகுல்; மீண்டும் அணியில் ருதுராஜ் !தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக நவம்பர் 30 ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

முத்துசாமி செஞ்சுரி.. மார்கோ 93 ரன்கள்.. 500ஐ நெருங்கியது தெ.ஆப்பிரிக்காவின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்..!

முத்துசாமி செஞ்சுரி.. மார்கோ 93 ரன்கள்.. 500ஐ நெருங்கியது தெ.ஆப்பிரிக்காவின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்..!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கிடையிலான முதலாவது கிரிக்கெட் டெஸ்ட் இரண்டாவது கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டி கவுகாத்தி நகரில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்றைய இரண்டாவது நாளில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி 489 ரன்கள் எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.

2 நாட்களில் முடிந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு $3 மில்லியன் இழப்பு..!

2 நாட்களில் முடிந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு $3 மில்லியன் இழப்பு..!பெர்த்தில் நடந்த முதலாவது ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டி, வெறும் இரண்டு நாட்களிலேயே எதிர்பாராத விதமாக முடிவடைந்ததால், கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா மிகப்பெரிய நிதி இழப்பை சந்தித்துள்ளது. மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் நாட்களுக்காக திட்டமிடப்பட்ட டிக்கெட் விற்பனையில் மட்டும் $3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வருவாயை வாரியம் இழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

