வியாழன், 27 நவம்பர் 2025
வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (17:49 IST)

WPL மெகா ஏலம் 2026: அதிக விலைக்கு ஏலம் போன தீப்தி ஷர்மா.. ஏலம் போகாத ஒரே வீராங்கனை ஆஸ்திரேலியா அணியின் கேப்டன்..!
மகளிர் பிரீமியர் லீக் மெகா ஏலத்தில், உலகக் கோப்பை நாயகி தீப்தி ஷர்மா அதிக விலைக்கு சென்றுள்ளார். அவரை, முன்னர் விடுவித்திருந்த யு.பி. வாரியர்ஸ் அணி,  மீண்டும் ரூ.3.20 கோடிக்கு தக்க வைத்துக் கொண்டது. தீப்தி ஷர்மா ஏலத்தில் பங்கேற்பது இது இரண்டாவது முறைதான். இதற்கு முன், அவர் யு.பி. வாரியர்ஸ் அணியால் ரூ.2.60 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். 
 
இன்று நடைபெற்ற மெகா ஏலத்தில், தீப்தி ஷர்மாவை அடிப்படை விலையான ரூ.50 லட்சம் கொடுத்து டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி ஏலத்தில் எடுக்க தொடங்கியது. வேறு எந்த அணியும் ஆர்வம் காட்டாத நிலையில், யு.பி. வாரியர்ஸ் அணி அதே ரூ.50 லட்சம் விலைக்கு அவரை 'RTMed' செய்தது.
 
தீப்தி ஷர்மாவின் விலை ரூ.3.20 கோடியாக உயர்ந்ததன் மூலம், மகளிர் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் இரண்டாவது அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட வீராங்கனையாக அவர் உருவெடுத்தார். முதல் சீசனில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ரூ.3.40 கோடிக்கு வாங்கிய ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார்.
 
தீப்தி ஷர்மா மட்டுமல்லாமல், இந்த மெகா ஏலத்தில் பல முன்னணி வீராங்கனைகள் ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமான விலைக்கு ஏலம் போயினர்.
 
அமிலியா கெர் (ரூ.3 கோடி) - மும்பை இந்தியன்ஸ்
 
சோஃபி டிவைன் (ரூ.2 கோடி) - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்
 
மெக் லானிங் (ரூ.1.90 கோடி) - யு.பி. வாரியர்ஸ்
 
லாரா வோல்வார்ட் (ரூ.1.10 கோடி) - டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
 
ஆச்சரியப்படும் விதமாக, ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் அலிசா ஹீலி மட்டுமே இந்தப் பட்டியலில் ஏலம் போகாத ஒரே வீராங்கனை ஆவார்.

