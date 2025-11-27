வியாழன், 27 நவம்பர் 2025
Mahendran
வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (11:44 IST)

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 ஏலம் எப்போது? தீப்தி ஷர்மா, ரேணுகா சிங், சோஃபி டிவைனுக்கு பெரும் கிராக்கி..!

டாடா மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 ஏலம் நவம்பர் 27 அன்று புதுடெல்லியில் நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 73 இடங்களுக்கு 277 வீராங்கனைகள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்த ஏலம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இறுதிப் பட்டியலில் 194 இந்திய வீராங்கனைகள் ,  50 இடங்களுக்காக போட்டியிடுகின்றனர். வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள் 23 இடங்களுக்காக போட்டியிடுகின்றனர்.
 
உச்சபட்ச அடிப்படை விலையாக ரூ.50 லட்சம் பிரிவில் 19 வீராங்கனைகளும், ரூ.40 லட்சம் பிரிவில் 11 வீராங்கனைகளும் உள்ளனர். தீப்தி ஷர்மா, ரேணுகா சிங், சோஃபி டிவைன் உள்ளிட்ட 8 உலக தர நட்சத்திரங்களுடன் ஏலம் தொடங்குகிறது.
 
WPL இளம் இந்திய வீராங்கனைகளுக்கு உலக நட்சத்திரங்களுடன் பயிற்சி பெறவும், நிதி பாதுகாப்பு பெறவும், திறன் கூர்மைப்படுத்தவும் ஒரு மாற்றத்திற்கான தளமாக மாறியுள்ளது. இந்த ஏலம், மகளிர் கிரிக்கெட் உலகின் அடுத்த பாய்ச்சலை குறிக்கிறது.
 
நான் சந்தித்ததிலேயே கோலிதான் GOAT… மிட்செல் ஸ்டார்க் பாராட்டு!

நான் சந்தித்ததிலேயே கோலிதான் GOAT… மிட்செல் ஸ்டார்க் பாராட்டு!தற்காலக் கிரிக்கெட் பெரிதும் பேட்ஸ்மேன்களின் விளையாட்டாக மாறிவிட்டது. ஐசிசி அமல்படுத்தும் புதிய விதிகள் அனைத்தும் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமாகவே உள்ளன. அதனால் பவுலர்கள் பெரியளவில் சாதனைகள் செய்வது அரிதாகிவிட்டது.ஆனால் அதிலும் விதிவிலக்குகள் இல்லாமல் இல்லை. அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவர்தான் மிட்செல் ஸ்டார்க். மூன்று வடிவிலானக் கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் தன்னுடைய அனல் தெறிக்கும் பந்துவீச்சால் எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களை ஆட்டம் காண வைத்து வருகிறார்.

படுதோல்வி எதிரொலி: காம்பீருக்கு பதில் விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் தலைமை பயிற்சியாளரா?

படுதோல்வி எதிரொலி: காம்பீருக்கு பதில் விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் தலைமை பயிற்சியாளரா?தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி 0-2 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்த போதிலும், தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் காம்பீரை பதவியில் இருந்து நீக்கும் எண்ணம் இல்லை என்று பி.சி.சி.ஐ. வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. காம்பீருக்கு பதிலாக வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மன் நியமிக்கப்படலாம் என்ற வதந்திகளை பி.சி.சி.ஐ. முற்றிலுமாக நிராகரித்துள்ளது.

இப்ப இருக்கும் டெஸ்ட் அணி சுமாரான் அணிதான்… பும்ராவும் இல்லன்னா என்ன பண்ணுவாங்க?- அஸ்வின் கவலை!

இப்ப இருக்கும் டெஸ்ட் அணி சுமாரான் அணிதான்… பும்ராவும் இல்லன்னா என்ன பண்ணுவாங்க?- அஸ்வின் கவலை!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியையும் இழந்த நிலையில் இந்த தோல்வியால் வொயிட்வாஷ் ஆகியுள்ளது இந்தியா. 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்க அணி டெஸ்ட் தொடரை வென்றுள்ளது.

வொயிட் வாஷ் தோல்வி… உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் அட்டவணையில் இந்தியா சரிவு!

வொயிட் வாஷ் தோல்வி… உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் அட்டவணையில் இந்தியா சரிவு!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியையும் இழந்த நிலையில் இந்த தோல்வியால் வொயிட்வாஷ் ஆகியுள்ளது இந்தியா. இதனால் பயிற்சியாளர் கம்பீர் கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறார்.

முற்றிலும் சரணடைந்துவிட்டார்கள்.. இது நடந்திருக்க கூடாது: கும்ப்ளே கண்டனம்..!

முற்றிலும் சரணடைந்துவிட்டார்கள்.. இது நடந்திருக்க கூடாது: கும்ப்ளே கண்டனம்..!தென்னாப்பிரிக்காவிடம் டெஸ்ட் தொடரை 0-2 என இழந்த இந்திய அணியின் செயல்பாடு குறித்து முன்னாள் வீரர் அனில் கும்ப்ளே கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி முற்றிலும் சரணடைந்ததாக அவர் சாடினார்.

