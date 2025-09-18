வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (07:47 IST)

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்: நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வெல்வாரா? இன்று இறுதிப்போட்டி..!

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்: நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வெல்வாரா? இன்று இறுதிப்போட்டி..!
ஜப்பானின் டோக்கியோவில் நடைபெற்று வரும் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா, ஈட்டி எறிதல் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.
 
இந்தியாவின் 'தங்க மகன்' என போற்றப்படும் நீரஜ் சோப்ரா, தனது முதல் தகுதிச்சுற்று முயற்சியிலேயே 84.85 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டியை எறிந்து அசத்தினார். இதன் மூலம், இறுதிப்போட்டிக்கு எளிதாக தகுதி பெற்றார்.
 
இந்திய நேரப்படி இன்று அதாவது செப்டம்பர் 18 அன்று மாலை 4:00 மணியளவில் ஈட்டி எறிதலுக்கான இறுதிப்போட்டி நடைபெறவுள்ளது. ஒலிம்பிக் சாம்பியனான நீரஜ் சோப்ரா, இந்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் தங்கம் வெல்வார் என இந்திய ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

ஸ்மிருதி மந்தனா அபார சதம்; ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 293 ரன்கள் இலக்கு!

ஸ்மிருதி மந்தனா அபார சதம்; ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 293 ரன்கள் இலக்கு!இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா சதம் அடித்து அசத்தினார்.

பாகிஸ்தான் போட்டிகளில் இருந்து நடுவர் ஆண்டி பைகிராஃப்ட் நீக்கம்: கைகுலுக்க மறுத்த விவகாரம்

பாகிஸ்தான் போட்டிகளில் இருந்து நடுவர் ஆண்டி பைகிராஃப்ட் நீக்கம்: கைகுலுக்க மறுத்த விவகாரம்இந்திய வீரர்களுடன் கைகுலுக்க மறுத்த விவகாரம் காரணமாக, நடுவர் ஆண்டி பைகிராஃப்ட் பாகிஸ்தான் அணிகள் பங்குபெறும் போட்டிகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

“விளையாட்டை விதைத்து ஒற்றுமையை அறுவடை செய்யும் ஈஷா கிராமோத்சவம்!” - ஒரு கிராமத்து இளைஞரிடமிருந்து கிடைத்த பாராட்டு!

“விளையாட்டை விதைத்து ஒற்றுமையை அறுவடை செய்யும் ஈஷா கிராமோத்சவம்!” - ஒரு கிராமத்து இளைஞரிடமிருந்து கிடைத்த பாராட்டு!மக்கள் இடையே இருக்கும் சாதி, மத மற்றும் இன அடையாளங்களை அழித்து ஒற்றுமையை கொண்டு வர விளையாட்டை ஒரு கருவியாக சத்குரு பயன்படுத்துகிறார் என்றால் அது மிகையல்ல. ஆமாம் சத்குருவால் துவங்கப்பட்ட ஈஷா கிராமோத்சவ திருவிழா விளையாட்டுகள் மூலம் கிராமங்களில் ஒற்றுமையை உருவாக்கி வருகிறது.

இந்தியாவின் கடைசி லீக் போட்டியில் பும்ராவுக்கு ஓய்வு!

இந்தியாவின் கடைசி லீக் போட்டியில் பும்ராவுக்கு ஓய்வு!நடந்து வரும் ஆசியக் கோப்பை தொடர் பெரியளவில் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை ஈர்க்கவில்லை. ஏனென்றால் போட்டிகள் எந்தவிதமான பரபரப்பும் இல்லாமல் ஒருதலைபட்சமான முடிவுகளாக அமைகின்றன. இதனால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனைக் கூட மந்தமாகதான் இருந்தது.

கோப்பையை வென்றால் அவர் கையால் வாங்க மாட்டாரா சூர்யகுமார் யாதவ்?... கிளம்பியது அடுத்த சர்ச்சை!

கோப்பையை வென்றால் அவர் கையால் வாங்க மாட்டாரா சூர்யகுமார் யாதவ்?... கிளம்பியது அடுத்த சர்ச்சை!சில தினங்களுக்கு முன்னர் நடந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி பரபரப்பில்லாமல் ஒருதலைபட்சமாக முடிந்தது. ஆனால் போட்டியில் நடந்த இன்னொரு சம்பவம்தான் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியுள்ளது. இந்த போட்டி முடிந்ததும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் கைகுலுக்கிக் கொள்ளவில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com