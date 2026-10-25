ஐபிஎல் 2027 தொடரில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவாரா? மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகே முடிவு!
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான எம்.எஸ். தோனி, ஐபிஎல் 2027 தொடரில் விளையாடுவது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை. அடுத்த சீசனுக்கு முன்பாகத் தனது உடல் தகுதி மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை முடிவுகளைப் பொறுத்தே களமிறங்குவது குறித்துத் தீர்மானிக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
கெண்டைக்கால் காயம் காரணமாக தோனி 2026 ஐபிஎல் தொடர் முழுவதிலும் பங்கேற்கவில்லை. அவரது ஆப்சென்ஸில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் செய்தார். தோனி இல்லாத சிஎஸ்கே அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 8-வது இடத்தையே பிடிக்க முடிந்தது. முன்னதாக, 2024-ல் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, சிஎஸ்கே அணி 2025-ல் கடைசி இடத்தையும் பிடித்துத் தடுமாறியது. 2023-ல் தோனி தலைமையில்தான் சிஎஸ்கே கடைசியாகச் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
பெங்களூருவில் நடைபெற்ற சுகாதார விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பேசிய தோனி, "வருகிற டிசம்பர் மாதத்திற்குள் எனது உடல் தகுதியை சோதிக்க வேண்டும். இந்த பழைய வின்டேஜ் காரை சாலையில் ஓடவைக்கும் பொறுப்பு மருத்துவர்களிடம்தான் உள்ளது" என்று நகைச்சுவையாகக் கூறினார். இதனால், தோனி மீண்டும் மஞ்சள் சீருடையில் களமிறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் திறந்தே இருக்கின்றன.