திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (10:42 IST)

சதமடித்தார் ஜான் கேம்ப்பெல்.. 2வது இன்னிங்ஸில் மாஸ் காட்டும் மே.இ.தீவுகள்..!

இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கிடையே இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் குறைந்த ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அதிரடியாக விளையாடி மாஸ் காட்டி வருகிறது.
 
முதலில் விளையாடிய இந்தியா 518 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளர் செய்த நிலையில், மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 248 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. குல்தீப் யாதவ் அபாரமாகப் பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
 
இந்த நிலையில், ஃபாலோ-ஆன் ஆன மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வரும் நிலையில், அந்த அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் அபாரமாக விளையாடி வருகின்றனர். குறிப்பாக ஜான் கேம்ப்பெல் சதம் அடித்து 115 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார். அவர் 12 பவுண்டரிகள் மற்றும் மூன்று சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளார். அதேபோல் அவருக்கு உறுதுணையாக ஆடிவரும் ஹோப் 72 ரன்கள் எடுத்துள்ளார் என்பதும், இதில் ஒன்பது பவுண்டரிகள் மற்றும் இரண்டு சிக்ஸர்கள் அடங்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்த நிலையில், சற்றுமுன் வரை மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு 212 ரன்கள் எடுத்துள்ளது என்பதும், இன்னும் இந்திய அணியின் ஸ்கோரை விட 58 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

2வது இன்னின்ங்சில் இந்தியா.. வெற்றிக்கு இன்னும் எத்தனை ரன்கள் தேவை?இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையே டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியில் நான்காம் நாள் முடிவில் இந்தியா ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 63 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

ஐ.பி.எல்.லில் இருந்து விராட் கோலி விலகுகிறாரா? ஆர்.சி.பி.-யின் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை நீட்டிக்க மறுத்ததால் சர்ச்சை!ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி, அடுத்த ஐ.பி.எல். சீசனில் விளையாடுவது குறித்து ஊகங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆர்.சி.பி. அணி தொடர்பான ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை நீட்டிக்க அவர் மறுத்துள்ளதாக வெளியான செய்தி பரபரப்பை ஏற்படுத்த்யுள்ளது.

9 விக்கெட்டுக்களை இழந்த மே.இ.தீவுகள்.. வெற்றியின் விளிம்பில் இந்தியா..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையில் நடைபெற்று வரும் டெல்லி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றியின் விளைம்பில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

சதமடித்தார் ஜான் கேம்ப்பெல்.. 2வது இன்னிங்ஸில் மாஸ் காட்டும் மே.இ.தீவுகள்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கிடையே இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் குறைந்த ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அதிரடியாக விளையாடி மாஸ் காட்டி வருகிறது.

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுகிறாரா கோலி… திடீரென பரவும் தகவல்!இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலியின் திடீரென கடந்த ஏப்ரல் மாதம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தது இன்றளவும் விவாதப் பொருளாக உள்ளது. தற்போது 36 வயதாகும் அவர் ஓய்வு முடிவை அறிவித்த போது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒன்றாக அமைந்தது. ஏற்கனவே அவர் டி 20 போட்டிகளில் இருந்தும் கடந்த ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்துவிட்டதால் தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார்.

