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  4. West Indies Defeats India by 25 Runs in Fourth T20I to Level Series 2-2
Written By SIVA SIVA

4வது டி20 போட்டியில் இந்தியா தோல்வி.. மே.இ.தீவின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் அபாரம்...

இந்தியா
Written By: SIVA
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (08:50 IST)
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ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற 4-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணியை 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அபார வெற்றி பெற்றது. 
 
முதலில் பேட் செய்த மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி, கேப்டன் ஷாய் ஹோப்பின் மிகச்சிறந்த சதத்தின் பலத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 247 ரன்கள் என்ற பிரம்மாண்ட இலக்கை எட்டியது. ஹெட்மையர்  மற்றும் ரதர்ஃபோர்ட்  ஆகியோரின் அதிரடியும் அணியின் ரன் குவிப்புக்கு பெரிதும் உதவியது.
 
கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணியில் தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக ஆடி 23 பந்துகளில் 56 ரன்கள் குவித்து நல்ல தொடக்கம் தந்தார். இதன் மூலம் அவர் டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 100-வது சிக்சரைக் கடந்தார். 
 
எனினும், அதன் பிறகு வந்த ஷிகர் சிக்சர் மற்றும் இதர முன்னணி வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். திலக் வர்மா  மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி  ஜோடி போராடினாலும், மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் பந்துவீச்சாளர் கீமோ பாலின் 5 விக்கெட் வீழ்த்தும் திறமையால் இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பு பறிபோனது. 
 
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடர் தற்போது 2-2 என சமநிலையில் உள்ளது.
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