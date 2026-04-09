வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
கடைசி பந்தில் ரன் எடுக்காமல் கோட்டை விட்ட டெல்லி.. 1 ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத்திடம் தோல்வி..!

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி வெறும் ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், 211 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி துரத்திய டெல்லி அணி 209 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
 
டெல்லி அணியின் கேஎல் ராகுல் அபாரமாக விளையாடி 92 ரன்கள் குவித்த போதிலும், அவர் முக்கியமான நேரத்தில் ஆட்டமிழந்தார். அதன் பிறகு காயம் காரணமாக வெளியேறி மீண்டும் களமிறங்கிய டேவிட் மில்லர், அதிரடியாக விளையாடி 20 பந்துகளில் 41 ரன்கள் எடுத்தார். கடைசி ஓவரில் 13 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், மில்லர் ஒரு சிக்ஸர் விளாசி நம்பிக்கையூட்டினார். ஆனால், கடைசி பந்தில் ரன் எடுக்க தவறியதால் டெல்லி அணி நூலிழையில் வெற்றியை நழுவவிட்டது.
 
தோல்வி குறித்துப் பேசிய டெல்லி கேப்டன் அக்ஷர் படேல், "நாங்கள் இன்னும் புத்திசாலித்தனமாக விளையாடியிருக்க வேண்டும். முக்கியமான இடைவெளிகளில் விக்கெட்டுகளை இழந்தது பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. இல்லையெனில் இந்த இலக்கை எளிதாகவே எட்டியிருக்கலாம்," என்று தெரிவித்தார். ராகுலின் இன்னிங்ஸ் சிறப்பாக இருந்ததாகவும், அடுத்த போட்டியில் தவறுகளை சரிசெய்து வெற்றி பாதைக்கு திரும்புவோம் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
மும்பை தோல்வி அடைந்தாலும் ஹர்திக் பாண்டியா தான் ரியல் வின்னர்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

மும்பை தோல்வி அடைந்தாலும் ஹர்திக் பாண்டியா தான் ரியல் வின்னர்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில், 15 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அதிரடி ஆட்டம் அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.

ஆர்சிபி - சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்க வந்த அனுஷ்கா ஷர்மா.. அணிந்திருந்த டீசர்ட் விலை என்ன தெரியுமா?

ஆர்சிபி - சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்க வந்த அனுஷ்கா ஷர்மா.. அணிந்திருந்த டீசர்ட் விலை என்ன தெரியுமா?சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆர்சிபி மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான ஐபிஎல் போட்டியின் போது, பாலிவுட் நடிகை அனுஷ்கா சர்மா தனது எளிமையான மற்றும் ஸ்டைலான தோற்றத்தால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

ஐபிஎல் போட்டியால் என் கேரியரே போச்சு: கெவின் பீட்டர்சன் பகீர் புகார்

ஐபிஎல் போட்டியால் என் கேரியரே போச்சு: கெவின் பீட்டர்சன் பகீர் புகார்ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்பதற்காக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்துடன் ஏற்பட்ட மோதலால் தனது சர்வதேச வாழ்க்கை முன்கூட்டியே முடிவுக்கு வந்ததாக முன்னாள் கேப்டன் கெவின் பீட்டர்சன் பகீர் புகாரை கிளப்பியுள்ளார்.

மேட்ச் பார்க்கிற ஆசையே போயிருச்சு.. மீண்டும் மீண்டும் தோற்கும் சிஎஸ்கே..!

மேட்ச் பார்க்கிற ஆசையே போயிருச்சு.. மீண்டும் மீண்டும் தோற்கும் சிஎஸ்கே..!பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 11-வது லீக் ஆட்டத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு வீழ்த்தியது.

