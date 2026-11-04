நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் திடீர் மழை.. இந்தியா வென்றது எப்படி?
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. மழையின் காரணமாக இப்போட்டி டிஎல்எஸ் முறைப்படி மாற்றியமைக்கப்பட்டது.
ஆக்லாந்தில் இன்று நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இந்திய பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறிய நியூசிலாந்து அணி 40.2 ஓவர்களில் 185 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அர்ஷ்தீப் சிங் 4 விக்கெட்டுகளையும், குர்னூர் ப்ரார் 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் காம்போஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினர்.
பின்னர் மழை குறுக்கிட்டதால், இந்திய அணி வெற்றி பெற 32 ஓவர்களில் 143 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணி 22.4 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 143 ரன்கள் எடுத்து எளிதில் வெற்றி பெற்றது. அதிரடியாக விளையாடிய விராட் கோலி 74 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார்.
சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அன்ஷுல் காம்போஜ் ஆட்டநாயகன் விருதை தட்டி சென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் தொடரில் இந்தியா 1-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது.