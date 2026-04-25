ஐபிஎல் வரலாற்றில் விராட் கோலி புதிய சாதனை: பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களில் அசைக்க முடியாத சாதனை.!
பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி புதிய மைல்கற்களை எட்டியுள்ளார். 44 பந்துகளில் 81 ரன்கள் குவித்த கோலி, தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் 800 பவுண்டரிகளை அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.
மேலும், இந்த போட்டியில் சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டதன் மூலம், கிறிஸ் கெய்ல் மற்றும் ரோஹித் சர்மாவிற்கு பிறகு ஐபிஎல் தொடரில் 300 சிக்ஸர்களை எட்டிய மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார். குஜராத் அணி நிர்ணயித்த 206 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி ஆடிய ஆர்சிபி அணிக்கு, கோலி மற்றும் தேவ்தத் படிக்கல் (55 ரன்கள்) இடையிலான 117 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் வெற்றியை எளிதாக்கியது.
இந்த அபார வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. ஆட்டநாயகன் விருது வென்ற கோலி, பவர்ப்ளே ஓவர்களில் சிறப்பாக ஆடிய படிக்கல்லையும், ரன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்திய பந்துவீச்சாளர்களையும் வெகுவாக பாராட்டினார்.
230 ரன்கள் வரை செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட குஜராத் அணியை ஆர்சிபி பந்துவீச்சாளர்கள் சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தினர்.
Edited by Siva