சனி, 25 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (16:35 IST)

ரோஹித் சர்மா அபார சதம்.. விராத் கோஹ்லி மகத்தான சாதனை.. இந்தியா வெற்றி..!

சிட்னியில் இன்று நடைபெற்ற இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில், இந்திய அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. 
 
237 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி விளையாடியபோது, ரோஹித் சர்மா (121 ரன்கள்) சதம் அடித்தார், விராட் கோலி 74 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார்.
 
இந்த போட்டியில் 74 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்களின் பட்டியலில் விராட் கோலி புதிய மைல்கல்லை எட்டினார். இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் குமார் சங்ககாரா குவித்த 14,234 ரன்கள் என்ற சாதனையை முறியடித்து, தற்போது அதிக ரன்கள் எடுத்த இரண்டாவது வீரர் ஆனார்.
 
விராட் கோலி தற்போது 293 இன்னிங்ஸ்களில் 14,255 ரன்கள் குவித்து உள்ளார். இப்பட்டியலில் சச்சின் டெண்டுல்கர் (18,426 ரன்கள்) தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

