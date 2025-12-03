புதன், 3 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (15:16 IST)

இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: கோலி, கெய்க்வாட் அசத்தல்!

இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: கோலி, கெய்க்வாட் அசத்தல்!
இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது ராய்ப்பூரில் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் போட்டியில் இந்தியா 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
 
தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ரோஹித் ஷர்மா மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் ஆட்டமிழந்த பிறகு,  விராட் கோலியுடன் இளம் வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஜோடி சேர்ந்தார். இருவரும் தங்களது அரை சதத்தை நெருங்கி வருகின்றனர். 23 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 142 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
 
தென் ஆப்பிரிக்கா தரப்பில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான நன்றே பர்கர் மற்றும் மார்கோ ஜான்சென் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியுள்ளனர். தென் ஆப்பிரிக்க அணியில் இந்த ஆட்டத்திற்காக மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
 
இந்திய அணியில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் தென் ஆப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் டெம்பா பவுமா மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். இவருடன் லுங்கி இங்கிடி மற்றும் கேசவ் மகாராஜ் ஆகியோரும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
Edited by Mahendran
 

ஐபிஎல் மெகா ஏலம் 2026: ரூ. 2 கோடி பட்டியலில் மதீஷா பதிரனா உள்பட 45 வீரர்கள்!

ஐபிஎல் மெகா ஏலம் 2026: ரூ. 2 கோடி பட்டியலில் மதீஷா பதிரனா உள்பட 45 வீரர்கள்!2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் பங்கேற்கவுள்ள 1355 வீரர்களின் நீண்ட பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

14 வயதில் 3 சதங்களை அடித்த உலகின் முதல் வீரர்.. வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்!

14 வயதில் 3 சதங்களை அடித்த உலகின் முதல் வீரர்.. வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்!பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த 14 வயது இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, மகாராஷ்டிராவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை போட்டியில், அதிரடியாக சதம் அடித்து சாதனை படைத்தார்.

இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் மேக்ஸ்வெல் இல்லை.. ஏலத்தில் பெயர் கொடுக்கவில்லை.. என்ன காரணம்?

இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் மேக்ஸ்வெல் இல்லை.. ஏலத்தில் பெயர் கொடுக்கவில்லை.. என்ன காரணம்?2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஐ.பி.எல். மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி துபாயில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த ஏலத்தில் பங்கேற்க மொத்தம் 1,355 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். 10 அணிகளும் இணைந்து அதிகபட்சமாக 77 வீரர்களை மட்டுமே ஏலத்தில் எடுக்க முடியும்.

தொடரும் விராத் கோலி - கெளதம் கம்பீர் மோதல்.. இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு என எச்சரிக்கை..!

தொடரும் விராத் கோலி - கெளதம் கம்பீர் மோதல்.. இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு என எச்சரிக்கை..!இந்திய கிரிக்கெட்டின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் விராட் கோலிக்கும், தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீருக்கும் இடையிலான நீண்ட கால மோதல், தற்போது தனிப்பட்ட தாக்குதலாக மாறியுள்ளது. தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற கம்பீர், சமூக வலைத்தளங்களில் ரசிகர்களின் ஒரு பிரிவினரிடமிருந்து அதிகப்படியான தனிப்பட்ட வெறுப்பு பேச்சுக்களையும் வசைபாடல்களையும் எதிர்கொள்வதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு ஓப்பனிங் வாய்ப்பு கொடுங்கள்: ஆகாஷ் சோப்ரா பரிந்துரை..!

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு ஓப்பனிங் வாய்ப்பு கொடுங்கள்: ஆகாஷ் சோப்ரா பரிந்துரை..!இந்திய அணியின் பேட்ஸ்மேன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை அவரது தோல்விகளை கொண்டு மதிப்பிட வேண்டாம் என்று முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா வலியுறுத்தியுள்ளார். 16 மாதங்களுக்கு பிறகு அணிக்குத் திரும்பிய ருதுராஜ், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 8 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவரை 4வது இடத்தில் விளையாட வைத்ததற்கு ஆகாஷ் சோப்ரா இந்திய அணி நிர்வாகத்தை விமர்சித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com