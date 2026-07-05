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ஒரு பெருமைமிகு சாதனை.. ஒரு மோசமான சாதனை.. வைபவ் சூர்ய வன்ஷியின் அறிமுக போட்டியில் நடந்தது என்ன?
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் மான்செஸ்டர் மைதானத்தில் களம் இறங்கிய இந்திய இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தனது அறிமுக போட்டியிலேயே மோசமான சாதனையைப் படைத்துள்ளார். 15 வயதான இந்த இடதுகை பேட்ஸ்மேன் சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடும் மிக இள வயது இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையைப் பெற்றார்.
இந்த அறிமுகப் போட்டியில் 10 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர்களுடன் 14 ரன்கள் எடுத்த சூர்யவன்ஷி, இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் பந்துவீச்சில் அதிரடியாக ஒரு சிக்ஸர் அடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தார். இருப்பினும், வில் ஜாக்ஸ் வீசிய பந்தை எதிர்கொள்ள முன்னோக்கி வந்தபோது, இங்கிலாந்து விக்கெட் கீப்பர் ஜோஸ் பட்லரால் ஸ்டம்பிங் செய்யப்பட்டு ஆட்டமிழந்தார். இதன் மூலம், சர்வதேச டி20 அறிமுகப் போட்டியில் ஸ்டம்பிங் முறையில் ஆட்டமிழந்த முதல் இந்திய பேட்ஸ்மேன் என்ற மோசமான சாதனையை அவர் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார்.
டி20 கிரிக்கெட்டில் அணியின் நலனுக்காக அதிரடியாக விளையாடும் போது இத்தகைய விக்கெட்டுகள் விழுவது சகஜம் என்று மூத்த வீரர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். ஆரம்பத்தில் இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள சூர்யவன்ஷி சற்று தடுமாறினாலும், அவரது பயமற்ற மற்றும் அதிரடியான அணுகுமுறை இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலத்திற்கு ஒரு சிறந்த அறிகுறியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
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