வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (16:54 IST)

படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்க சிரமப்படும் உசேன் போல்ட். உலக சாதனை படைத்தவருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா?

படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்க சிரமப்படும் உசேன் போல்ட். உலக சாதனை படைத்தவருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா?
ஒலிம்பிக் தடகள போட்டிகளில் மின்னல் வேக மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்ட உசேன் போல்ட், தான் செய்த சாதனைகள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் 9.58 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து சாதனை படைத்த இவர், ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் மட்டும் எட்டு தங்க பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.
 
சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், விளையாட்டு வாழ்க்கைக்கு பிறகு தனது உடல்நிலை குறித்து அவர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். "இளமையாக இருந்தபோது வேகமாக ஓடுவது எனக்கு பிரச்சினையாக தெரியவில்லை. ஆனால் இப்போது படிக்கட்டுகளைக்கூட ஏறி இறங்குவது சிரமமாக உள்ளது" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
 
2017-ஆம் ஆண்டு விளையாட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, தனது வாழ்க்கை முறை முழுவதுமாக மாறிவிட்டதாகவும், அதுவே இந்த உடல்நல குறைபாட்டுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் உசேன் போல்ட் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
 

படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்க சிரமப்படும் உசேன் போல்ட். உலக சாதனை படைத்தவருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா?

படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்க சிரமப்படும் உசேன் போல்ட். உலக சாதனை படைத்தவருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா?ஒலிம்பிக் தடகள போட்டிகளில் மின்னல் வேக மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்ட உசேன் போல்ட், தான் செய்த சாதனைகள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் 9.58 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து சாதனை படைத்த இவர், ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் மட்டும் எட்டு தங்க பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.

ஆசியக் கோப்பை: மீண்டும் இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி… தேதி அறிவிப்பு!

ஆசியக் கோப்பை: மீண்டும் இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி… தேதி அறிவிப்பு!ஆசியக் கோப்பை தொடரின் முதல் சுற்றுப் போட்டிகள் முடிந்து சூப்பர் நான்கு சுற்றுகள் தொடங்கவுள்ளன. இந்த தொடரில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டிகளில் ஒன்றான இந்தியா- பாகிஸ்தான் போட்டி சில தினங்களுக்கு முன்னர் பரபரப்பில்லாமல் ஒருதலைபட்சமாக முடிந்தது. ஆனால் போட்டியில் நடந்த இன்னொரு சம்பவம்தான் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியுள்ளது. இந்த போட்டி முடிந்ததும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் கைகுலுக்கிக் கொள்ளவில்லை.

மீண்டும் ஒரு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி.. விறுவிறுப்பான கட்டத்தில் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்

மீண்டும் ஒரு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி.. விறுவிறுப்பான கட்டத்தில் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், பாகிஸ்தான் அணி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை வீழ்த்தியதை அடுத்து, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான மற்றொரு போட்டி உறுதியாகியுள்ளது.

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்: நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வெல்வாரா? இன்று இறுதிப்போட்டி..!

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்: நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வெல்வாரா? இன்று இறுதிப்போட்டி..!ஜப்பானின் டோக்கியோவில் நடைபெற்று வரும் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா, ஈட்டி எறிதல் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.

ஸ்மிருதி மந்தனா அபார சதம்; ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 293 ரன்கள் இலக்கு!

ஸ்மிருதி மந்தனா அபார சதம்; ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 293 ரன்கள் இலக்கு!இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா சதம் அடித்து அசத்தினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com