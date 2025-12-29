திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (17:59 IST)

ஒரே டி20 போட்டியில் 7 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுக்கள்.. உலக சாதனை செய்த பெளலர்..!

ஒரே டி20 போட்டியில் 7 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுக்கள்.. உலக சாதனை செய்த பெளலர்..!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை எவரும் செய்யாத ஒரு மாபெரும் சாதனையை பூடான் நாட்டை சேர்ந்த இளம் வீரர் சோனம் யெஷே நிகழ்த்தியுள்ளார். 
 
மியான்மர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெறும் 7 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 8 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 8 விக்கெட்டுகள் எடுத்த முதல் வீரர் என்ற உலக சாதனையை அவர் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார்.
 
கடந்த டிசம்பர் 26 அன்று நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், முதலில் ஆடிய பூடான் அணி 127 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து களமிறங்கிய மியான்மர் அணி, 22 வயதான இளம் சுழற்பந்துவீச்சாளர் சோனம் யெஷேயின் சுழலில் சிக்கி சின்னபின்னமானது. வெறும் 4 ஓவர்கள் வீசிய அவர், 7 ரன்கள் மட்டுமே வழங்கி 8 விக்கெட்டுகளை அள்ளினார். இதனால் மியான்மர் அணி வெறும் 45 ரன்களுக்கு சுருண்டது.
 
இதற்கு முன்னதாக, 2023-ல் சீனாவுக்கு எதிரான போட்டியில் மலேசிய வீரர் சியாஸ்ருல் இட்ருஸ் 8 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகள் எடுத்ததே உலக சாதனையாக இருந்தது. தற்போது அந்த சாதனையைச் சோனம் யெஷே முறியடித்துள்ளார். 
 
Edited by Mahendran

4வது டி20 போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி.. இலங்கையை ஒயிட் வாஷ் செய்ய வாய்ப்பு..!

4வது டி20 போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி.. இலங்கையை ஒயிட் வாஷ் செய்ய வாய்ப்பு..!இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றிய இந்திய அணி, நேற்று நடைபெற்ற நான்காவது போட்டியிலும் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் ரிஷப் பண்ட் இல்லையா? அவருக்கு பதில் இந்த அதிரடி வீரரா?

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் ரிஷப் பண்ட் இல்லையா? அவருக்கு பதில் இந்த அதிரடி வீரரா?நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான வரவிருக்கும் ஒருநாள் தொடரில், இந்திய விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் நீக்கப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக அதிரடி வீரர் இஷான் கிஷன் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்திய U19 அணியின் கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நியமனம்.. 14 வயதில் அணியின் தலைவராகி சாதனை..

இந்திய U19 அணியின் கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நியமனம்.. 14 வயதில் அணியின் தலைவராகி சாதனை..இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, வெறும் 14 வயதே ஆன இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

3வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி.. தொடரை இழந்த இலங்கை வாஷ் அவுட் ஆகுமா?

3வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி.. தொடரை இழந்த இலங்கை வாஷ் அவுட் ஆகுமா?இலங்கை அணிக்கு எதிரான மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய அணி அபாரமாக கைப்பற்றியுள்ளது. ஏற்கனவே இரண்டு போட்டிகளில் வென்றிருந்த நிலையில், நேற்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற மூன்றாவது போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை உறுதி செய்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com