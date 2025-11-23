ஞாயிறு, 23 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 23 நவம்பர் 2025 (11:15 IST)

2 நாட்களில் முடிந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு $3 மில்லியன் இழப்பு..!

பெர்த்தில் நடந்த முதலாவது ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டி, வெறும் இரண்டு நாட்களிலேயே எதிர்பாராத விதமாக முடிவடைந்ததால், கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா மிகப்பெரிய நிதி இழப்பை சந்தித்துள்ளது. மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் நாட்களுக்காக திட்டமிடப்பட்ட டிக்கெட் விற்பனையில் மட்டும் $3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வருவாயை வாரியம் இழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
டிராவிஸ் ஹெட் சதம் மற்றும் இங்கிலாந்தின் ஆக்ரோஷமான ஆட்டம் காரணமாக இரண்டாம் நாளின் முடிவிலேயே போட்டி நிறைவடைந்தது. முதல் இரண்டு நாட்களில் மொத்தம் 1,01,514 ரசிகர்கள் வருகை தந்தனர், இது சாதனையாகும். இருப்பினும், விளையாடப்படாத நாட்களுக்கு டிக்கெட் வாங்கியவர்களுக்கு முழுப்பணம் திரும்ப வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதால், இழப்பு அதிகரித்துள்ளது.
 
கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாட் கிரீன்பெர்க், டிக்கெட் விற்பனை, ஒளிபரப்பாளர்கள், விளம்பரதாரர்கள் என பல தரப்பினருக்கும் இது ஒரு பெரிய பொருளாதார தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக ஒப்புக்கொண்டார். இந்த நெருக்கடி ஏற்படுவதற்கு முன்னரே, வாரியம் $11.3 மில்லியன் இழப்பை அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
எனினும், அடுத்த ஆண்டு அதிக வருகை, பார்வையாளர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்களுடன் சாதனை ஆண்டாக அமையும் என்று வாரியத் தலைவர் மைக் பெயர்ட் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

