திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (12:38 IST)

பாகிஸ்தான் வீரர்கள் ஓய்வு முடிவு போல் தான் இதுவும்.. சுனில் கவாஸ்கர் கிண்டல்..!

பாகிஸ்தான் வீரர்கள் ஓய்வு முடிவு போல் தான் இதுவும்.. சுனில் கவாஸ்கர் கிண்டல்..!
2026 டி20 உலகக்கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணிப்பதாக பாகிஸ்தான் அரசு அறிவித்துள்ளது கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவுக்கு காரணங்கள் ஏதும் தெரிவிக்கப்படாத நிலையில், ஐசிசி பாகிஸ்தான் வாரியத்திற்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
இந்நிலையில் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர், பாகிஸ்தான் வீரர்கள் ஓய்வு முடிவை அறிவித்துவிட்டு மீண்டும் திரும்புவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டி கிண்டல் செய்துள்ளார். 
 
உலக நாடுகளின் அழுத்தம் மற்றும் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பயந்து, பிப்ரவரி 15-ம் தேதிக்கு முன்னதாக பாகிஸ்தான் இந்த முடிவை மாற்றிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார். 
 
இதற்கிடையில், ஐசிசி விதிமுறைப்படி இந்திய அணி கொழும்பு மைதானத்திற்கு செல்லும் என்றும், பாகிஸ்தான் வராவிட்டால் இந்தியாவுக்கு வெற்றி புள்ளிகள் வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. பிசிபி தலைவர் மொஹ்சின் நக்வியின் விளக்கம் விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியாவுடன் விளையாட மாட்டோம்: பாகிஸ்தான்

டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியாவுடன் விளையாட மாட்டோம்: பாகிஸ்தான்இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை மட்டும் பாகிஸ்தான் புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளது.

நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அதிரடி வெற்றி: 4-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரை கைப்பற்றியது!

நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அதிரடி வெற்றி: 4-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரை கைப்பற்றியது!இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான டி20 தொடரின் ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. ஏற்கனவே தொடரில் 3-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்த இந்திய அணி, நேற்று நடந்த கடைசி போட்டியில் 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

திடீரென இன்ஸ்டாவிலிருந்து வெளியேறிய விராட் கோலி.. அனுஷ்காவிடம் காரணம் கேட்கும் ரசிகர்கள்..!

திடீரென இன்ஸ்டாவிலிருந்து வெளியேறிய விராட் கோலி.. அனுஷ்காவிடம் காரணம் கேட்கும் ரசிகர்கள்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலி, சமூக வலைத்தளமான இன்ஸ்டாகிராமில் எப்போதும் மிகவும் ஆக்டிவாக இருப்பவர். உலக அளவில் அதிக பின்தொடர்பாளர்களை கொண்ட விளையாட்டு வீரர்களில் ஒருவரான இவரது பக்கத்தை சுமார் 275 மில்லியன் ரசிகர்கள் பின்தொடர்ந்து வந்தனர். இந்நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக விராட் கோலி தனது இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை திடீரென டிஆக்டிவேட் செய்திருப்பது அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவுக்கு எதிரான 4வது டி20 போட்டி.. நியூசிலாந்து அபார வெற்றி..!

இந்தியாவுக்கு எதிரான 4வது டி20 போட்டி.. நியூசிலாந்து அபார வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று நடைபெற்ற தொடரின் நான்காவது போட்டியில், நியூசிலாந்து அணி 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று இந்தியாவிற்கு அதிர்ச்சி அளித்தது.

சூதாட்ட புகார் எதிரொலி.. முக்கிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஐசிசி தடை.. 14 நாட்களுக்குள் விளக்கம் தர உத்தரவு..!

சூதாட்ட புகார் எதிரொலி.. முக்கிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஐசிசி தடை.. 14 நாட்களுக்குள் விளக்கம் தர உத்தரவு..!அமெரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஆரோன் ஜோன்ஸ் சூதாட்ட புகாரில் சிக்கி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பது கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com