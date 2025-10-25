சனி, 25 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (08:42 IST)

மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்.. ஒரு போட்டியில் கூட வெற்றி பெறாத பாகிஸ்தானின் பரிதாபம்..!

மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒரு போட்டியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை என்ற பரிதாப நிலை பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிக்கு ஏற்பட்டுள்ள்து.
 
 ஒரு வெற்றிகூட பெறாமல் வெளியேறிய பாகிஸ்தான் அணியின் பரிதாப நிலையால் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
 
வெற்றி இன்றி வெளியேற்றம் கண்ட பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிக்கு உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு மிக அதிகம். ஐசிசி நடத்தும் உலகக் கோப்பைப் போட்டிகளில் சோகம் மட்டுமே மிஞ்சியது. 
 
புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடம் பிடித்து பாகிஸ்தான் அணியின் பரிதாப முடிவு உறுதியானது. சாதனை இல்லை, சோதனை மட்டுமே: நடப்பு உலக கோப்பை தொடரிலிருந்து பாகிஸ்தான் பரிதாபமாக விடைபெற்றது. 
 
வெற்றிப் பதிவு இன்றி விடைபெற்றது பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி. இது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரும் ஏமாற்றமாகும்.
 
