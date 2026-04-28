செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (08:23 IST)

ஒலிம்பிக் பதக்க வீராங்கனைக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் என்ன பிரச்சனை? நெட்டிசன்கள் கொதிப்பு..!

ஒலிம்பிக் பதக்க வீராங்கனைக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் என்ன பிரச்சனை? நெட்டிசன்கள் கொதிப்பு..!
மனு பாக்கர் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்த சமீபத்திய சர்ச்சை, இந்திய விளையாட்டு உலகில் நிலவும் 'கிரிக்கெட் மைய' மனப்போக்கை மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. 
 
2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் இரண்டு பதக்கங்களை வென்று சரித்திரம் படைத்த துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கனை மனு பாக்கரிடம், 15 வயது கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் வளர்ச்சி குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த மனு, "நல்ல வழிகாட்டுதல் இருந்தால் வயது ஒரு தடையல்ல" என்று முதிர்ச்சியுடன் கூறினார்.
 
இருப்பினும், இந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. ஒரு ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளரிடம், அவரது சாதனைகளை பற்றி பேசுவதை விடுத்து, வளர்ந்து வரும் ஒரு கிரிக்கெட் வீரரை பற்றி கருத்து கேட்பது மனுவின் உழைப்பையும், துப்பாக்கி சுடுதல் விளையாட்டையும் அவமதிக்கும் செயல் என ரசிகர்கள் கொதிப்படைந்துள்ளனர்.
 
கிரிக்கெட் வீரர்களிடம் மற்ற விளையாட்டு வீரர்களை பற்றி இதுபோல கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறதா?" என்று பலரும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். முன்னாள் கே.கே.ஆர் இயக்குனர் ஜாய் பட்டாச்சார்யா, "ஒரு ஒலிம்பிக் வெற்றியாளரிடம் இப்படி கேட்பது அநீதி" என சாடியுள்ளார். 
 
வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஐபிஎல் மற்றும் யு-19 போட்டிகளில் அபாரமாக செயல்பட்டு வருவது உண்மையானாலும், ஒரு விளையாட்டு துறையின் உச்சத்தை அடைந்தவரை மற்றொரு துறையின் வளர்ந்து வரும் வீரருக்கு சான்றிதழ் அளிக்க சொல்வது ஊடகங்களின் ஒருதலைப்பட்சமான போக்கையே காட்டுகிறது.
 
Edited by Siva

ரிங்கு சிங்கின் அதிரடி: சூப்பர் ஓவர் டார்கெட் வெறும் 2 ரன்கள் தான்.. த்ரில்லரில் லக்னோவை வீழ்த்தியது கொல்கத்தா

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய விருந்தாக அமைந்தது. இகானா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த பரபரப்பான போட்டியில், ரிங்கு சிங்கின் அபார ஆட்டத்தால் கொல்கத்தா அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் வெற்றி பெற்றது.

எம்.எஸ்.தோனி Fitness ஓகே.. ஆனாலும் அவர் விளையாட விரும்பவில்லை.. சஞ்சு சாம்சன் தான் காரணம்..

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக, முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி தனது தசைப்பிடிப்பு காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்து விளையாட தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், இன்று சென்னையில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள போட்டியில் அவர் களமிறங்குவாரா என்பதில் இன்னும் சந்தேகம் நீடிக்கிறது.

சதம் அடித்து அசத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு காயம்.. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாடுவாரா?

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 36-வது லீக் போட்டியில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக ஃபீல்டிங் செய்தபோது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி காயமடைந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியது அந்த அணிக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 15 வயதே ஆன இந்த இளம் வீரர், தற்போது ஆரஞ்சு கேப்பை தன் வசம் வைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹர்பஜன் சிங்கை இன்ஸ்டாகிராமில் பிளாக் செய்த ஸ்ரீசாந்த்! முடிவுக்கு வராத 'ஸ்லாப்கேட்' சர்ச்சை:

இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத கசப்பான சம்பவங்களில் ஒன்று 2008-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் போது நடந்த 'ஸ்லாப்கேட்' மோதல். ஹர்பஜன் சிங், ஸ்ரீசாந்தை அறைந்த அந்த சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் அந்த சர்ச்சை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. ஹர்பஜன் சிங் அந்த அறையும் சம்பவத்தை மையமாக வைத்து ஒரு விளம்பரத்தில் நடித்ததே இதற்கு காரணமாகும்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் விராட் கோலி புதிய சாதனை: பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களில் அசைக்க முடியாத சாதனை.!

பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி புதிய மைல்கற்களை எட்டியுள்ளார். 44 பந்துகளில் 81 ரன்கள் குவித்த கோலி, தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் 800 பவுண்டரிகளை அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.

