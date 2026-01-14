புதன், 14 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 14 ஜனவரி 2026 (14:17 IST)

1,403 நாட்களுக்குப் பிறகு விராத் கோலிக்கு கிடைத்த பெருமை.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

1,403 நாட்களுக்குப் பிறகு விராத் கோலிக்கு கிடைத்த பெருமை.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!
சுமார் 1,403 நாட்களுக்கு பிறகு, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான ஐசிசி தரவரிசையில் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு தனது சிம்மாசனத்தை கோலி மீட்டெடுத்திருப்பது, அவர் ஏன் 'கிரிக்கெட்டின் மிகச்சிறந்த வீரர்' என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்பதை மீண்டும் உலகிற்கு நிரூபித்துள்ளது.
 
சமீபத்திய தரவரிசை பட்டியலின்படி, கோலி முதலிடத்தில் நீடிக்க, அவரை தொடர்ந்து டெரில் மிட்செல், ரோஹித் சர்மா, இப்ராஹிம் சத்ரான் மற்றும் ஷுப்மன் கில் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த நான்கு இடங்களை பிடித்துள்ளனர். 
 
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் கோலியின் ஆதிக்கம் இன்னும் குறையவில்லை என்பதற்கு இந்த தரவரிசைப் பட்டியலே சாட்சியாக அமைந்துள்ளது. பல சவால்களை கடந்து மீண்டும் முதலிடத்திற்கு வந்துள்ள கோலியை ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

இந்தியாவுடன் கடைசி போட்டி!.. ரசிகர்களை சோகமாக்கிய ஆஸ்திரேலிய கேப்டன்!...

இந்தியாவுடன் கடைசி போட்டி!.. ரசிகர்களை சோகமாக்கிய ஆஸ்திரேலிய கேப்டன்!...2023ம் வருடம் ஆஸ்திரேலியா மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றவர் ஹீலி. சிறந்த விக்கெட் கீப்பராக திகழும் அலிசா ஹீலி..

ஹோபர்ட் ஓபன் டென்னிஸ்: வீனஸ் வில்லியம் அதிர்ச்சி தோல்வி!..

ஹோபர்ட் ஓபன் டென்னிஸ்: வீனஸ் வில்லியம் அதிர்ச்சி தோல்வி!..ஆஸ்திரேலியா கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடர் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கவிருக்கிறது

2வது திருமணத்தை உறுதி செய்த ஷிகர் தவான்.. அமெரிக்க நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர் தான் மணமகள்..!

2வது திருமணத்தை உறுதி செய்த ஷிகர் தவான்.. அமெரிக்க நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர் தான் மணமகள்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர தொடக்க வீரர் ஷிகர் தவான், தனது இரண்டாவது திருமணத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

மகளிர் ஐபிஎல் போட்டி.. நாளை முதல் ரசிகர்களுக்கு மைதானத்தில் அனுமதி இல்லை.. ஏன்?

மகளிர் ஐபிஎல் போட்டி.. நாளை முதல் ரசிகர்களுக்கு மைதானத்தில் அனுமதி இல்லை.. ஏன்?மும்பை மற்றும் நவி மும்பையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் போட்டிகளுக்குத் தற்காலிக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

பெங்களூரு மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டி கிடையாதா? ஆர்சிபி அணியின் ஹோம் கிரவுண்ட் எது?

பெங்களூரு மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டி கிடையாதா? ஆர்சிபி அணியின் ஹோம் கிரவுண்ட் எது?ஐபிஎல் வரலாற்றில் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக விளங்கும் பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்திலிருந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வெளியேறப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com