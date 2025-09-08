திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (15:36 IST)

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய ஜெர்ஸியில் ஸ்பான்சர் பெயர்கள் இல்லை! என்ன காரணம்?

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய ஜெர்ஸியில் ஸ்பான்சர் பெயர்கள் இல்லை! என்ன காரணம்?
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்ஸியில் எந்தவொரு ஸ்பான்சர் பெயரும் இடம்பெறவில்லை. இதற்கு முக்கிய காரணமாக, ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனமான 'ட்ரீம் 11'  தனது ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
பணம் செலுத்தி விளையாடப்படும் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால், ட்ரீம் 11 நிறுவனம் தனது ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகி கொண்டது.
 
இந்த திடீர் விலகலால், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் குறுகிய காலத்தில் புதிய ஸ்பான்சருடன் ஒப்பந்தம் செய்ய முடியவில்லை. எனவே, ஆசிய கோப்பை போட்டிகளில் இந்திய அணி ஸ்பான்சர் இல்லாமல் களமிறங்குகிறது.
 
இது, இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு அசாதாரண நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய அணியின் இந்த புதிய ஜெர்ஸி குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றன.
 
Edited by Mahendran
 

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய ஜெர்ஸியில் ஸ்பான்சர் பெயர்கள் இல்லை! என்ன காரணம்?

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய ஜெர்ஸியில் ஸ்பான்சர் பெயர்கள் இல்லை! என்ன காரணம்?ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்ஸியில் எந்தவொரு ஸ்பான்சர் பெயரும் இடம்பெறவில்லை. இதற்கு முக்கிய காரணமாக, ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனமான 'ட்ரீம் 11' தனது ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசியக் கோப்பைத் தொடர்… இந்திய அணியின் ஜெர்ஸியில் ஸ்பான்ஸர் இடம் காலி!

ஆசியக் கோப்பைத் தொடர்… இந்திய அணியின் ஜெர்ஸியில் ஸ்பான்ஸர் இடம் காலி!ஒன்றிய அரசு சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதா, பணம் கட்டி விளையாடும் ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரும் அடியாக விழுந்துள்ளது. இந்த மசோதாவின் மூலம், பணம் கட்டி விளையாடும் அனைத்து விளையாட்டுகளும் சூதாட்டமாகவே கருதப்பட்டு, முற்றிலுமாகத் தடை செய்யப்படுகின்றன.

415 ரன்கள் இலக்கு கொடுத்த இங்கிலாந்து.. வெறும் 72 ரன்களில் ஆல்-அவுட் ஆன தெ.ஆப்பிரிக்கா..!

415 ரன்கள் இலக்கு கொடுத்த இங்கிலாந்து.. வெறும் 72 ரன்களில் ஆல்-அவுட் ஆன தெ.ஆப்பிரிக்கா..!இங்கிலாந்து மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒரு நாள் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி, தென் ஆப்பிரிக்க பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்து, ஐந்து விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 414 ரன்கள் என்ற பிரம்மாண்ட ஸ்கோரை எட்டியது. ஜோ ரூட் மற்றும் பெத்தலா இருவரும் அபாரமாக விளையாடி சதம் அடித்து அணியின் ரன் எண்ணிக்கையை உயர்த்தினர். அதேபோல், ஸ்மித் மற்றும் பட்லர் தலா 62 ரன்கள் அடித்து, அணியின் வெற்றிக்கு பெரிதும் உதவினர்.

பயிற்சியாளர்களிடம் இருந்து அறிவுரைப் பெறாத ஒரே கேப்டன் தோனிதான்… ஆஸி முன்னாள் வீரர் கருத்து!

பயிற்சியாளர்களிடம் இருந்து அறிவுரைப் பெறாத ஒரே கேப்டன் தோனிதான்… ஆஸி முன்னாள் வீரர் கருத்து!இந்தியக் கிரிக்கெட்டில் தோனி படைக்காத சாதனைகளை விரல்களை விட்டு எண்ணிவிடலாம். அந்த அளவுக்கு சிறப்பான சாதனைகளை அவர் படைத்துள்ளார். இந்தியாவுக்காக மூன்று ஐசிசி கோப்பைகளை அவர் வென்று கொடுத்துள்ளார். இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வரலாற்றை எழுதினால் அதில் தோனிக்கு தனியிடம் ஒதுக்கப்படும்.

கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தபோது மைதானத்தில் குண்டு வெடிப்பு: ஒருவர் பலி, பலர் படுகாயம்

கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தபோது மைதானத்தில் குண்டு வெடிப்பு: ஒருவர் பலி, பலர் படுகாயம்பாகிஸ்தானில் உள்ள இஸ்லாமாபாத்தின் பஜௌர் மாவட்டத்தில் உள்ள கவ்சர் மைதானத்தில் கிரிக்கெட் போட்டி ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருந்தபோது, சக்திவாய்ந்த குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த தாக்குதலில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பலர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com