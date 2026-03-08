ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026 (12:07 IST)

இறுதிப்போட்டிக்கு இந்த வீரர் வேண்டாம்.. அவுட் ஆஃப் பார்மில் உள்ளார். காம்பீருக்கு அறிவுரை கூறிய கைஃப்

இறுதிப்போட்டிக்கு இந்த வீரர் வேண்டாம்.. அவுட் ஆஃப் பார்மில் உள்ளார். காம்பீருக்கு அறிவுரை கூறிய கைஃப்
2026 T20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவின் இடம் குறித்த விவாதம் சூடுபிடித்துள்ளது. நடப்பு தொடரில் 7 இன்னிங்ஸ்களில் வெறும் 80 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ள அபிஷேக், ஃபார்ம் அவுட்டில் உள்ள நிலையில், அவருக்கு பதிலாக ரிங்கு சிங்கிற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
பெரிய போட்டிகளில் மாற்றங்கள் செய்வதில் தவறில்லை என்று குறிப்பிட்ட கைஃப், சஞ்சு சாம்சன் ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்ட வீரர் என்றும், ஆனால் அபிஷேக் சர்மா இன்னும் முதிர்ச்சியடையாத வீரர் என்றும் தெரிவித்தார்.
 
 "ரிங்கு சிங் எல்லா இடங்களிலும் ரன் குவிக்கும் திறமை கொண்டவர். ஒரு வீரர் தடுமாறும்போது, சிறப்பாக செயல்படும் மற்றொரு வீரரை வெளியே அமர வைப்பது சரியாக இருக்காது" என்று அவர் கூறினார்.
 
ஒருவேளை பந்துவீச்சை வலுப்படுத்த நினைத்தால் குல்தீப் யாதவ் அல்லது முகமது சிராஜை அணியில் சேர்க்கலாம் என்றும் கைஃப் யோசனை தெரிவித்துள்ளார். இறுதிப்போட்டியில் கௌதம் கம்பீர் எடுக்கப்போகும் முடிவு என்ன என்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

இன்று உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி.. இதுவரை வெல்லாத நியூசிலாந்தை வென்று இந்தியா சாதனை படைக்குமா?

இன்று உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி.. இதுவரை வெல்லாத நியூசிலாந்தை வென்று இந்தியா சாதனை படைக்குமா?அகமதாபாத்தில் இன்று நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது. இந்த முக்கியமான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று புதிய வரலாறு படைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

நாளை இந்தியா - நியூசிலாந்து ஃபைனல்.. நரேந்திர மோடி மைதானம் யாருக்கு சாதகம்?

நாளை இந்தியா - நியூசிலாந்து ஃபைனல்.. நரேந்திர மோடி மைதானம் யாருக்கு சாதகம்?அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நாளை நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவும் நியூசிலாந்தும் மோதுகின்றன. இப்போட்டியில் வீரர்களின் திறமைக்கு இணையாக ஆடுகளத்தின் தன்மையும் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!

கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்

இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்டி20 உலகக்கோப்பையின் அரையிறுதி சுற்று விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கொல்கத்தாவில் நேற்று நடந்த தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் நியூசிலாந்து வென்றது.

அரையிறுதி, இறுதி போட்டின்னாலே தெ.ஆப்பிரிக்காவுக்கு அலர்ஜி.. இன்னொரு தோல்வி..!

அரையிறுதி, இறுதி போட்டின்னாலே தெ.ஆப்பிரிக்காவுக்கு அலர்ஜி.. இன்னொரு தோல்வி..!சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் முக்கிய போட்டியில் தோல்வி என்ற முத்திரை தென்னாப்பிரிக்க அணியை விட்டு நீங்குவதாக தெரியவில்லை. 2026 டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதியில் நியூசிலாந்திடம் கண்ட தோல்வி, அந்த அணியின் ரசிகர்களுக்கு மீண்டுமொரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் தென்னாப்பிரிக்கா சந்திக்கும் தொடர் தோல்விகள் ஒரு தீராத சாபமாகவே மாறிவிட்டது.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

