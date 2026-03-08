ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026 (16:14 IST)

டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி: இந்தியாவிற்கு சவால் விடுக்கும் நியூசிலாந்தின் 5 வீரர்கள்!

டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி: இந்தியாவிற்கு சவால் விடுக்கும் நியூசிலாந்தின் 5 வீரர்கள்!
2026 டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்த இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் தயாராகிவிட்டன. ஐசிசி தொடர்களில் இந்தியாவுக்கு எப்போதும் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் நியூசிலாந்து, இந்த முறை மிட்செல் சாண்ட்னர் தலைமையில் வலுவாக களம் காண்கிறது. 2007, 2016 மற்றும் 2021 உலகக்கோப்பைகளில் நியூசிலாந்திடம் இந்தியா தோல்வியை தழுவிய வரலாறு கவலையளிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது.
 
இந்த இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஐந்து முக்கிய வீரர்கள்:
 
மேட் ஹென்றி: பவர்பிளே ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் வல்லமை கொண்டவர்.
 
பின் ஆலன்: அதிரடி ஆட்டத்தால் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய எக்ஸ்-பேக்டர் வீரர்.
 
மிட்செல் சாண்ட்னர்: அனுபவம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் மற்றும் சாதுர்யமான கேப்டன்.
 
டேரில் மிட்செல்: இந்திய பந்துவீச்சை நன்கு கணித்து விளையாடும் திறன் கொண்டவர்.
 
கிளென் பிலிப்ஸ்: பேட்டிங் மட்டுமின்றி, தனது அபாரமான ஃபீல்டிங் மூலம் ரன்களை தடுப்பவர்.
 
கடந்த 2025 சாம்பியன்ஸ் ட்ராபி இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா கோப்பையை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே உத்வேகத்துடன் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இந்த முறையும் சாதிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
Edited by Siva

இறுதிப்போட்டிக்கு இந்த வீரர் வேண்டாம்.. அவுட் ஆஃப் பார்மில் உள்ளார். காம்பீருக்கு அறிவுரை கூறிய கைஃப்

இறுதிப்போட்டிக்கு இந்த வீரர் வேண்டாம்.. அவுட் ஆஃப் பார்மில் உள்ளார். காம்பீருக்கு அறிவுரை கூறிய கைஃப்2026 T20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவின் இடம் குறித்த விவாதம் சூடுபிடித்துள்ளது. நடப்பு தொடரில் 7 இன்னிங்ஸ்களில் வெறும் 80 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ள அபிஷேக், ஃபார்ம் அவுட்டில் உள்ள நிலையில், அவருக்கு பதிலாக ரிங்கு சிங்கிற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இன்று உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி.. இதுவரை வெல்லாத நியூசிலாந்தை வென்று இந்தியா சாதனை படைக்குமா?

இன்று உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி.. இதுவரை வெல்லாத நியூசிலாந்தை வென்று இந்தியா சாதனை படைக்குமா?அகமதாபாத்தில் இன்று நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது. இந்த முக்கியமான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று புதிய வரலாறு படைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

நாளை இந்தியா - நியூசிலாந்து ஃபைனல்.. நரேந்திர மோடி மைதானம் யாருக்கு சாதகம்?

நாளை இந்தியா - நியூசிலாந்து ஃபைனல்.. நரேந்திர மோடி மைதானம் யாருக்கு சாதகம்?அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நாளை நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவும் நியூசிலாந்தும் மோதுகின்றன. இப்போட்டியில் வீரர்களின் திறமைக்கு இணையாக ஆடுகளத்தின் தன்மையும் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!

கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்

இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்டி20 உலகக்கோப்பையின் அரையிறுதி சுற்று விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கொல்கத்தாவில் நேற்று நடந்த தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் நியூசிலாந்து வென்றது.

