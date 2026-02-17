செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (14:37 IST)

இன்று நடைபெறும் ஜிம்பாவே -அயர்லாந்து போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதா? சேப்பாக்கம் ரசிகர்களுக்கு ஜாக்பாட்

இன்று நடைபெறும் ஜிம்பாவே -அயர்லாந்து போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதா? சேப்பாக்கம் ரசிகர்களுக்கு ஜாக்பாட்
டி20 உலகக்கோப்பையில் இன்று நடைபெறும் அயர்லாந்து - ஜிம்பாப்வே போட்டியின் முடிவே ஆஸ்திரேலியாவின் விதியை தீர்மானிக்கும். இதில் ஜிம்பாப்வே வென்றால் ஆஸ்திரேலியா தொடரிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறும். இது இந்தியாவிற்குச் சாதகமாக அமையும்.
 
இந்தியா ஏற்கனவே சூப்பர்-8 சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுவிட்டது. ஒருவேளை ஜிம்பாப்வே முன்னேறினால், பிப்ரவரி 26 அன்று சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இந்தியாவை எதிர்கொள்ளும். இது இந்தியாவிற்குச் சுலபமான சவாலாக இருக்கும். 
 
மாறாக, அயர்லாந்து வென்று அதன் மூலம் ஆஸ்திரேலியா உள்ளே வந்தால், சூப்பர்-8 சுற்றில் இந்தியாவிற்கு அது பலத்த சவாலாக அமையும். ஐசிசி தொடர்களில் ஆஸ்திரேலியா எப்போதும் இந்தியாவிற்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்குவதால், இன்றைய போட்டியின் முடிவை இந்திய ரசிகர்கள் குறிப்பாக சென்னை ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

இன்று நடைபெறும் ஜிம்பாவே -அயர்லாந்து போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதா? சேப்பாக்கம் ரசிகர்களுக்கு ஜாக்பாட்

இன்று நடைபெறும் ஜிம்பாவே -அயர்லாந்து போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதா? சேப்பாக்கம் ரசிகர்களுக்கு ஜாக்பாட்டி20 உலகக்கோப்பையில் இன்று நடைபெறும் அயர்லாந்து - ஜிம்பாப்வே போட்டியின் முடிவே ஆஸ்திரேலியாவின் விதியை தீர்மானிக்கும். இதில் ஜிம்பாப்வே வென்றால் ஆஸ்திரேலியா தொடரிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறும். இது இந்தியாவிற்குச் சாதகமாக அமையும்.

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இலங்கை: இலங்கையின் வெற்றிக்கு இந்தியா காரணமா? இது என்ன புதுசா இருக்குது..!

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இலங்கை: இலங்கையின் வெற்றிக்கு இந்தியா காரணமா? இது என்ன புதுசா இருக்குது..!2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இலங்கை அணி 'சூப்பர் 8' சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. இந்த வரலாற்று வெற்றிக்கு பிறகு பேசிய இலங்கை பயிற்சியாளர் சனத் ஜெயசூர்யா, அணியின்

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த இலங்கை: டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா ஆஸ்திரேலியா?

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த இலங்கை: டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா ஆஸ்திரேலியா?நேற்று நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இலங்கை அணி அபார வெற்றி பெற்றது, கிரிக்கெட் உலகையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் படுதோல்வி.. மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்த பரிதாபம்.. சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதி..!

பாகிஸ்தான் படுதோல்வி.. மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்த பரிதாபம்.. சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதி..!நேற்று நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான பரபரப்பான டி20 போட்டியில், பாகிஸ்தானை 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி.. கேப்டன்கள் கைகுலுக்க வாய்ப்பில்லை என தகவல்..!

இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி.. கேப்டன்கள் கைகுலுக்க வாய்ப்பில்லை என தகவல்..!கொழும்பில் இன்று நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் இந்திய வீரர்கள் கைகுலுக்க மாட்டார்கள் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com