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Written By SIVA SIVA

சஞ்சு சாம்சனின் அதிரடி தொடக்கம் இருந்தபோதிலும் தோல்வி ஏன்? கவாஸ்கர் கடும் விமர்சனம்...

இந்திய கிரிக்கெட் அணி
Written By: SIVA
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (08:54 IST)
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மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிரான 4-வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்திய பேட்டர்கள் கூடுதல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும் என்று முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். 
 
ஹைதராபாதில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் 248 ரன்கள் என்ற பெரிய இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கிய இந்தியா, சஞ்சு சாம்சனின் அதிரடி தொடக்கம் இருந்தபோதிலும் 223 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து தோல்வியைத் தழுவியது.
 
இது குறித்துப் பேசிய கவாஸ்கர், சேஸிங்கில் இந்திய அணி தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்றார். பேட்டிங்குக்கு சாதகமான இதுபோன்ற ஆடுகளங்களில், இரண்டு முறை உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். 
 
மேலும், அபிஷேக் சர்மா சோபிக்கத் தவறியதையும், இஷான் கிஷன் தனது விக்கெட்டை எளிதாகப் பறிகொடுத்ததையும் அவர் விமர்சித்தார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் சதம் அடித்த பிறகு பெரிய ரன்களைச் சேர்க்கவில்லை என்றும் அவர் கவலை தெரிவித்தார். 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டி20 தொடர் தற்போது 2-2 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ள நிலையில், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் கடைசி போட்டி பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளது.
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