2வது இன்னிங்ஸில் சொதப்பிய இந்திய அணி.. இலங்கைக்கு இலக்கு எவ்வளவு ரன்கள்?
இந்திய கிரிக்கெட் அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. காலேயில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் நான்காம் நாள் ஆட்ட முடிவில், இலங்கை அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விக்கெட் இழப்பின்றி 12 ரன்களை எடுத்துள்ளது.
இந்தியா நிர்ணயித்த 372 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் இலங்கை அணி, வெற்றி பெற இன்னும் 360 ரன்கள் தேவைப்படுகிறது மற்றும் அவர்களின் கைவசம் 10 விக்கெட்டுகள் உள்ளன.
முன்னதாக, தனது முதல் இன்னிங்ஸில் இந்தியா 462 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் கே.எல். ராகுல் மற்றும் துருவ் ஜூரல் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். பதிலளித்த இலங்கை அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனையடுத்து 178 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்சை தொடங்கிய இந்திய அணி 193 ரன்களுக்கு சுருண்டது.
இதன் மூலம் இலங்கைக்கு 372 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஐந்தாம் மற்றும் இறுதி நாளான நாளை இலங்கை அணிக்கு எதிரான வெற்றியைப் பதிவு செய்ய இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் தீவிரமாக முயன்று வருகின்றனர்.
Edited by Siva