ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026 (09:04 IST)

கேப்டனையே வெளியே போக சொன்ன சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் வீரர்.. அணிக்குள் பிரச்சனையா?

கேப்டனையே வெளியே போக சொன்ன சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் வீரர்.. அணிக்குள் பிரச்சனையா?
சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியின் தற்காலிக கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இஷான் கிஷன், பயிற்சி போட்டியின் போது சக வீரர் ஜீஷன் அன்சாரியால் ஆக்ரோஷமாக வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
காயம் காரணமாக கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகியுள்ள பேட் கம்மின்ஸிற்கு பதிலாக கிஷன் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றுள்ளார். நேற்று நடைபெற்ற பயிற்சி போட்டியின் போது, ஜீஷன் வீசிய ஓவரில் இஷான் கிஷன் இரண்டு சிக்ஸர்கள் மற்றும் இரண்டு ஃபோர்களை விளாசினார்.
 
இருப்பினும், அடுத்த பந்திலேயே கிஷனை வீழ்த்திய லெக் ஸ்பின்னர் ஜீஷன், அவரை பெவிலியன் நோக்கி செல்லுமாறு கைகளால் சைகை காட்டி ஆக்ரோஷமாக வழிப்படை அனுப்பினார் . கேப்டன் என்றும் பாராமல் சக வீரர் இவ்வாறு நடந்துகொண்டது ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஆனால், இஷான் கிஷன் இதனை ஒரு புன்னகையுடன் கடந்து சென்றார்.  இந்த சம்பவம் அணியின் ஒற்றுமை குறித்து கேள்விகளை எழுப்பினாலும், கிஷனின் நிதானமான அணுகுமுறை அனைவராலும் பாராட்டப்படுகிறது. அபிஷேக் சர்மா தற்போது அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்படுகிறார்.
 
Edited by Siva

2026 ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடுவாரா மதீஷா பத்திரனா? இலங்கை அணியின் முக்கிய அறிவிப்பு..!

2026 ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடுவாரா மதீஷா பத்திரனா? இலங்கை அணியின் முக்கிய அறிவிப்பு..!ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு ஒரு உற்சாகமான செய்தி கிடைத்துள்ளது. இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பத்திரனா காயத்திலிருந்து மீண்டு, விளையாட தயார் என்று இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

பும்ராவுக்கு திடீரென நஷ்டமான ரூ.2 கோடி.. பிசிசிஐ என்ன செய்ய போகிறது?

பும்ராவுக்கு திடீரென நஷ்டமான ரூ.2 கோடி.. பிசிசிஐ என்ன செய்ய போகிறது?பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய மத்திய ஒப்பந்தத்தில், 'A+' பிரிவு நீக்கப்பட்டுள்ளது ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு பெரும் வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.. நாட்டை விட்டு ஓடிப்போன லலித் மோடி, காவ்யா மாறனுக்கு சொன்ன மெசேஜ்..

என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.. நாட்டை விட்டு ஓடிப்போன லலித் மோடி, காவ்யா மாறனுக்கு சொன்ன மெசேஜ்..லண்டனில் நடைபெற்ற 'தி ஹண்ட்ரட்' கிரிக்கெட் தொடருக்கான ஏலத்தில், காவ்யா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி பாகிஸ்தான் வீரர் அப்ரார் அகமதுவை சுமார் 2.34 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் எடுத்தது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது.

பாகிஸ்தானிடம் இருந்து இந்தியா தான் எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும்.. மும்பை அணியின் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் வேண்டுகோள்..!

பாகிஸ்தானிடம் இருந்து இந்தியா தான் எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும்.. மும்பை அணியின் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் வேண்டுகோள்..!ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள போதைப்பொருள் மறுவாழ்வு மையத்தின் மீது பாகிஸ்தான் நடத்தியதாக கூறப்படும் வான்வழித் தாக்குதல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் சுமார் 400 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 250-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சிஎஸ்கே அணிக்கு ஏன் வந்தேன் தெரியுமா? முதல்முறையாக மனம் திறந்த சஞ்சு சாம்சன்..!

சிஎஸ்கே அணிக்கு ஏன் வந்தேன் தெரியுமா? முதல்முறையாக மனம் திறந்த சஞ்சு சாம்சன்..!ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் வரும் மார்ச் 28-ம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்த தொடரில் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள போட்டி, மார்ச் 30-ம் தேதி குவஹாத்தியில் நடைபெறவுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இடையிலான மோதலாகும். இதற்கு முக்கிய காரணம், நீண்ட காலம் ராஜஸ்தான் அணியின் தூணாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் தற்போது சென்னை அணிக்கும், சிஎஸ்கேவின் நட்சத்திர வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா ராஜஸ்தான் அணிக்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com