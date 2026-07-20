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உலகக்கோப்பை கால்பந்து.. அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன்
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
கடந்த சில வாரங்களாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணியும், வலிமையான ஸ்பெயின் அணியும் மோதின. மெஸ்ஸி விளையாடும் கடைசி உலகக்கோப்பை என்பதால், அவர் தனது அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்வார் என்று கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருந்தனர்.
போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஸ்பெயின் அணி தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது. அர்ஜென்டினா அணியின் தற்காப்பு அரணையும் மீறி ஸ்பெயின் வீரர்கள் தொடர்ந்து கோல் அடிக்க முயற்சி செய்தாலும், அர்ஜென்டினா அணியின் தடுப்பாட்டம் சிறப்பாக அமைந்ததால் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் எந்த கோலும் விழவில்லை.
இரண்டாவது பாதியிலும் இரு அணிகளும் சமபலத்துடன் போராடின. ஆட்டத்தின் 90 நிமிடங்கள் வரை இரு தரப்பிலும் கோல் எதுவும் விழாத நிலையில், கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த தருணத்தில் ஸ்பெயின் அணி ஒரு கோல் அடித்து அபார முன்னிலை பெற்றது. ஆட்ட நேர முடிவில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி உலகக்கோப்பையை வென்று அசத்தியது.
சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு கால்பந்து ரசிகர்கள் மற்றும் விளையாட்டு பிரபலங்கள் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்திருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே டி20 தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை வென்று மீண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த தோல்வி ரசிகர்களைக் கவலை அடையச் செய்துள்ளது.