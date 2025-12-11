வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva

கிரிக்கெட்டை தவிர வேறு எதுவும் வேண்டாம்.. திருமண ரத்துக்கு பிறகு மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா..

கிரிக்கெட்டை தவிர வேறு எதுவும் வேண்டாம்.. திருமண ரத்துக்கு பிறகு மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா..
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா, கடந்த மாதம் உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பிறகு, இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சலுடன் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணத்தை ரத்து செய்தது உட்பட பல தனிப்பட்ட சவால்களை சந்தித்தார். அனைத்தையும் கடந்து, அவர் மீண்டும் கிரிக்கெட்டிற்கு திரும்பி, இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்வில் பேசிய மந்தனா, "கிரிக்கெட்டை விட என் வாழ்க்கையில் வேறு எதையும் நான் நேசிப்பதாக நினைக்கவில்லை. இந்திய ஜெர்சியை அணிந்தவுடன், நாட்டிற்காக விளையாடி, போட்டியை வெல்வது மட்டும்தான் என் ஒரே இலக்காக இருக்கும்," என்று தனது மன உறுதியை பற்றி பேசினார்.
 
"இந்திய ஜெர்சியை அணிவதுதான் மிகப்பெரிய உத்வேகம். இரண்டு பில்லியன் மக்களுக்காக நீங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறீர்கள் என்ற அந்த எண்ணமே, அனைத்து பிரச்சினைகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு களத்தில் கவனம் செலுத்த போதுமானது" என்று அவர் கூறினார். 
 
மேலும், அணியில் உள்ள கருத்து வேறுபாடுகளை ஆரோக்கியமான விவாதங்களாகவே பார்ப்பதாகவும், அவை வெற்றிக்கான ஆர்வத்தின் அடையாளம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். மந்தனாவின் இந்த அர்ப்பணிப்பு, நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலும் ஒரு தொழில்முறை வீராங்கனையாக அவர் செயல்படுவதை வெளிப்படுத்துகிறது.
 
Edited by Siva

கிரிக்கெட்டை தவிர வேறு எதுவும் வேண்டாம்.. திருமண ரத்துக்கு பிறகு மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா..

கிரிக்கெட்டை தவிர வேறு எதுவும் வேண்டாம்.. திருமண ரத்துக்கு பிறகு மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா..இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா, கடந்த மாதம் உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பிறகு, இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சலுடன் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணத்தை ரத்து செய்தது உட்பட பல தனிப்பட்ட சவால்களை சந்தித்தார். அனைத்தையும் கடந்து, அவர் மீண்டும் கிரிக்கெட்டிற்கு திரும்பி, இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பாகிஸ்தானுக்கு ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் அணியை அனுப்பலாமா? பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு..!

பாகிஸ்தானுக்கு ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் அணியை அனுப்பலாமா? பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு..!பாகிஸ்தானில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் நடைபெற உள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவது குறித்து, கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா தற்போது ஆய்வு நடத்தி வருகிறது.

மூன்று ஃபார்மட்டுகளிலும் 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்த முதல் இந்திய வீரர்.. பும்ராவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

மூன்று ஃபார்மட்டுகளிலும் 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்த முதல் இந்திய வீரர்.. பும்ராவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் டெஸ்ட் போட்டி, ஒருநாள் போட்டி மற்றும் டி20 என மூன்று ஃபார்மட்டுகளிலும் 100-க்கும் அதிகமாக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பிரபல பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பெற்றுள்ளார்.

தென்னாபிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி.. 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி..!

தென்னாபிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி.. 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு திரும்பும் டேவிட் மில்லர்.. இந்திய அணியில் சுப்மன் கில்- ஹர்திக்.. இன்று முதல் டி20 போட்டி..!

தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு திரும்பும் டேவிட் மில்லர்.. இந்திய அணியில் சுப்மன் கில்- ஹர்திக்.. இன்று முதல் டி20 போட்டி..!இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் இன்று தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், கட்டாக் மைதானத்தில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com