திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (17:30 IST)

புதிய உலக சாதனையை படைத்த ஸ்மிருதி மந்தனா.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

புதிய உலக சாதனையை படைத்த ஸ்மிருதி மந்தனா.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 4,000 ரன்களை கடந்த முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
 
விசாகப்பட்டினத்தில் இலங்கைக்கு எதிராக நடைபெற்ற டி20 போட்டியின் போது, 25 ரன்கள் எடுத்திருந்த போது அவர் இந்த வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டினார். மிகவும் வேகமான முறையில், அதாவது வெறும் 3,227 பந்துகளிலேயே 4,000 ரன்களை கடந்த வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் மந்தனா பெற்றுள்ளார். 
 
சர்வதேச அளவில் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் நியூஸிலாந்தின் சுஸீ பேட்ஸ் 4,716 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். எனினும், இந்திய அளவில் இந்த இலக்கை எட்டிய முதல் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
அவரது இந்த அதிரடி ஆட்டம் மற்றும் சீரான செயல்பாடு இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

ஒரு கட்டத்தில் இனிமேல் கிரிக்கெட்டே வேண்டாம் என்று கூட தோன்றியது: ரோஹித் சர்மா

ஒரு கட்டத்தில் இனிமேல் கிரிக்கெட்டே வேண்டாம் என்று கூட தோன்றியது: ரோஹித் சர்மாஇந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா, 2023 ஒருநாள் உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு கிரிக்கெட்டில் இருந்தே ஓய்வு பெற நினைத்ததாக உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

கேப்டன் சுப்மன் கில் நீக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கவே இல்லை: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்

கேப்டன் சுப்மன் கில் நீக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கவே இல்லை: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்டி20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இருந்து துணை கேப்டன் சுப்மன் கில் நீக்கப்பட்டிருப்பது தனக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை அளிப்பதாக முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். எனினும், அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான தேர்வுக்குழுவின் ஒட்டுமொத்த முடிவை பாராட்டியுள்ள அவர், இது ஒரு "அற்புதமான 15 பேர் கொண்ட அணி" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை.. பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா படுதோல்வி

19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை.. பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா படுதோல்வி19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, இந்திய பந்துவீச்சை சிதறடித்து 50 ஓவர் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 347 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது.

சென்னை அணியை வாங்கிய ஐசரி கணேஷ்.. 'வேல்ஸ் சென்னை கிங்ஸ்' என பெயர் மாற்றம்..!

சென்னை அணியை வாங்கிய ஐசரி கணேஷ்.. 'வேல்ஸ் சென்னை கிங்ஸ்' என பெயர் மாற்றம்..!செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் லீக் எனப்படும் திரை நட்சத்திரங்களுக்கிடையேயான கிரிக்கெட் தொடர், ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதில் சென்னை ரைனோஸ், மும்பை ஹீரோஸ், கர்நாடகா புல்டோசர்ஸ், தெலுங்கு வாரியர்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் ஷேர்ஸ் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் பங்கேற்று வருகின்றன.

சுப்மன் கில் நீக்கப்பட்டதற்கு கெளதம் கம்பீர் காரணமா?

சுப்மன் கில் நீக்கப்பட்டதற்கு கெளதம் கம்பீர் காரணமா?2026 டி20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டிருப்பது கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com