வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (14:43 IST)

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் ரத்தானதற்கு பெண் நடன இயக்குநர் காரணமா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் ரத்தானதற்கு பெண் நடன இயக்குநர் காரணமா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!
இந்தியக் கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சல் ஆகியோர், முதலில் மருத்துவ அவசரநிலையால் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த தங்கள் திருமணத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். இருவரும் தனித்தனியாக இன்ஸ்டாகிராமில் அறிக்கை வெளியிட்டு, தங்கள் தனிப்பட்ட முடிவை மதிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
மந்தனா, தனது கவனம் நாட்டிற்காக விளையாடுவதில் மட்டுமே இருக்கும் என்று உறுதிப்படுத்தினார். அதே சமயம், முச்சல் தனது திருமணம் நின்றதை உறுதிப்படுத்தியதுடன், ஆதாரமற்ற வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார்.
 
திருமணம் ரத்தானதை தொடர்ந்து, முச்சல் நடன இயக்குநர் நந்திகா திவேதி உடன் கள்ள உறவில் இருந்ததாக சமூக ஊடகங்களில் வதந்திகள் பரவின. இதனால் பொதுமக்களின் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு ஆளானார். 
 
நடன இயக்குநர் நந்திகா திவேதி இந்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து, வதந்திகள் ஆதாரமற்றவை என்றும் வேதனை அளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார். முச்சலும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக எச்சரித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

8 பவுண்டரிகள், 14 சிக்ஸர்கள்.. 85 பந்துகளில் 163 ரன்கள்.. U19 ஆசிய கோப்பையில் வைபவ் சூர்யவம்சி விளாசல்..!

8 பவுண்டரிகள், 14 சிக்ஸர்கள்.. 85 பந்துகளில் 163 ரன்கள்.. U19 ஆசிய கோப்பையில் வைபவ் சூர்யவம்சி விளாசல்..!19 வயதுக்குட்பட்டவருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்று இந்தியா மற்றும் யுஏஇ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதல் டாஸ் வென்ற யுஏஇ அணை முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த நிலையில் இந்திய அணி களமிறங்கியது.

காம்பீர் செய்த மிகப்பெரிய தவறு.. சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங் வரிசை குறித்து விமர்சனம்...!

காம்பீர் செய்த மிகப்பெரிய தவறு.. சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங் வரிசை குறித்து விமர்சனம்...!தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இந்த படுதோல்விக்கு பிறகு, தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் தொடர்ச்சியான பேட்டிங் வரிசை மாற்றங்கள் குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா தோல்வி.. வரலாறு படைத்த தென்னாப்பிரிக்கா..!

இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா தோல்வி.. வரலாறு படைத்த தென்னாப்பிரிக்கா..!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி சண்டிகர் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்களில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு 213 ரன்கள் எடுத்தது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் குவிண்டன் டி காக் 90 ரன்கள் அதிரடியாக அடித்தார்.

விராத் கோஹ்லி, ரோஹித் சர்மா சம்பளம் ரூ.2 கோடி குறைக்கப்படுகிறதா? பிசிசிஐ முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

விராத் கோஹ்லி, ரோஹித் சர்மா சம்பளம் ரூ.2 கோடி குறைக்கப்படுகிறதா? பிசிசிஐ முடிவுக்கு என்ன காரணம்?இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் A+, A, B, C என நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வீரர்களுக்கு மத்திய ஒப்பந்தங்களை வழங்குகிறது. செயல்திறன் மற்றும் டெஸ்ட் வடிவத்தில் பங்கேற்பதை பொறுத்து இந்த ஒப்பந்த ஊதியம் மாறுபடும்.

நடுவரை விரட்டி விரட்டி அடித்த வீரர்கள்.. கலவர பூமியான பாகிஸ்தான் மைதானம்..

நடுவரை விரட்டி விரட்டி அடித்த வீரர்கள்.. கலவர பூமியான பாகிஸ்தான் மைதானம்..பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற நேஷன்ஸ் கேம்ஸ் கால்பந்து போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டத்தின் முடிவில், பாகிஸ்தான் ஆர்மி அணிக்கும், WAPDA அணிக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் வெடித்தது. இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் ஆர்மி அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com