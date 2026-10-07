ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடி சதம்: வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி!
லக்னோவில் நடைபெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்த இந்திய அணி, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை 19.1 ஓவர்களில் 171 ரன்களுக்கு சுருட்டியது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் 56 ரன்களும், ஷாய் ஹோப் 52 ரன்களும் எடுத்தனர். இந்திய அணி சார்பில் அறிமுக வீரர் நமன் தீர் 3 விக்கெட்டுகளையும், குல்தீப் யாதவ் மற்றும் அக்சர் படேல் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
172 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடி சதமடித்து அசத்தினார். அவர் வெறும் 43 பந்துகளில் 10 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 6 பவுண்டரிகளுடன் 102* ரன்கள் விளாசி அணிக்கு வெற்றியை தேடித்தந்தார். இவருக்கு கைக்கொடுத்த இஷான் கிஷன் 37 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 14.4 ஓவர்களிலேயே 172/2 ரன்கள் எடுத்து, 32 பந்துகள் மீதமுள்ள நிலையில் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்தியா 1-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது. ஆட்டநாயகனாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தேர்வானார்.