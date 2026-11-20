39 பந்துகளில் சதம் அடித்து உலக சாதனை.. 8 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் விளாசிய ஹெட்மயர்...
அபுதாபியில் நடைபெறும் டி10 கிரிக்கெட் தொடரில் ஷிம்ரன் ஹெட்மயர் 39 பந்துகளில் சதம் அடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். எமீரட்ஸ் ஈகிள் மற்றும் யுனைடெட் டைகர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில், டாஸ் வென்ற யுனைடெட் டைகர்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த எமீரட்ஸ் ஈகிள் 10 ஓவர்களில் 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 147 ரன்கள் எடுத்தது. இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹெட்மயர், 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்களுடன் 39 பந்துகளில் 102 ரன்கள் குவித்தார். டேவிஸ் வைஸ் 10 பந்துகளில் 25 ரன்கள் சேர்த்தார். தொடர்ந்து ஆடிய யுனைடெட் அணி 10 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 107 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றது. ஆட்ட நாயகனாக ஹெட்மயர் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இதன்மூலம் அபுதாபி டி10 வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் (10 இன்னிங்ஸில் 428 ரன்கள்) எடுத்தவர் என்ற சாதனையை ஹெட்மயர் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு 40 பந்துகளில் சதம் அடித்திருந்த ரூதர்போர்டின் சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார். மேலும், ஸ்காட் எட்வர்டு மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் ஆகியோரின் முந்தைய அதிரடி இன்னிங்ஸ்களும் இந்தச் சூழலில் நினைவுகூரப்படுகின்றன