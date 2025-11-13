வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (20:12 IST)

ஷர்துல் தாக்கூர் புதிய சாதனை: ஐபிஎல் வரலாற்றில் 3 முறை 'டிரேட்' செய்யப்பட்ட முதல் வீரர்!

இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் ஷர்துல் தாக்கூர், ஐபிஎல் வரலாற்றில் வீரர் இடமாற்றம்  மூலம் மூன்று முறை அணி மாறிய முதல் வீரர் என்ற தனித்துவமான சாதனையை படைத்துள்ளார்.
 
2026 ஐபிஎல் தொடருக்காக, லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் இருந்து அவர் ரூ. 2 கோடி ஊதியத்திற்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். இது ஒரு முழு பணப்பரிவர்த்தனை ஆகும். கடந்த ஆண்டு LSG அணிக்காக அவர் 10 போட்டிகளில் விளையாடி 10 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்.
 
ஷர்துல் தாக்கூர் இதற்கு முன் 2017-ல் பஞ்சாப் அணியில் இருந்து RPSG-க்கும், 2023-ல் டெல்லிருந்து கொல்கத்தாவுக்கும் டிரேட் செய்யப்பட்டார். தற்போது அவர் இணைந்துள்ள மும்பை அணி, அவர் விளையாடும் ஏழாவது ஐபிஎல் அணி ஆகும்.
 
ஷர்துல் தாக்கூருடன் ஆஷிஷ் நெஹ்ரா, ஷிகர் தவான், ராபின் உத்தப்பா உள்ளிட்ட பல வீரர்கள் இரண்டு முறை இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், மூன்று முறை டிரேட் மூலம் அணி மாறிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையை ஷர்துல் பெற்றுள்ளார்.
 
 
Edited by Siva

தோனியை விட இவரை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்: சென்னையில் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் பேட்டி..!

தோனியை விட இவரை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்: சென்னையில் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் பேட்டி..!மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை முதல்முறையாக வென்று சாதனை படைத்த இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌருக்கு, சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மேளதாளங்கள் முழங்க பிரமாண்ட மாலை அணிவிக்கப்பட்டு கௌர் கௌரவிக்கப்பட்டார்.

மூன்று ஆண்டுக்கு பின் மீண்டும் ஐபிஎல்-க்கு திரும்பும் வாட்சன்.. எந்த அணியின் பயிற்சியாளர்?

மூன்று ஆண்டுக்கு பின் மீண்டும் ஐபிஎல்-க்கு திரும்பும் வாட்சன்.. எந்த அணியின் பயிற்சியாளர்?மூன்று முறை ஐ.பி.எல். கோப்பையை வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, 2026 சீசனுக்காக ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டர் ஷேன் வாட்சனை புதிய உதவி பயிற்சியாளராக நியமித்துள்ளது. மூன்று ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு ஐ.பி.எல். பயிற்சி பணிக்குத் திரும்பும் வாட்சன், இதற்கு முன் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் இதே பொறுப்பை வகித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் RCB அணிக்கு வேறு home மைதானமா?... பரவும் தகவல்!

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் RCB அணிக்கு வேறு home மைதானமா?... பரவும் தகவல்!18 ஆண்டுகள் காத்திருந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக் கோப்பையை வென்றது. ஆனால் அந்த சந்தோஷக் கொண்டாட்டத்தின் போது பெங்களூர் சின்னசாமி மைதானத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் பலியானது வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அசதம்பாவித சம்பவத்துக்குக் காரணம் மைதானம் அமைந்துள்ள நெரிசலான இடமே என சொல்லப்பட்டது.

விவாகரத்துக்கு பின் பயந்து நடுங்கினேன்.. சானியா மிர்சாவின் அதிர்ச்சி பேட்டி..!

விவாகரத்துக்கு பின் பயந்து நடுங்கினேன்.. சானியா மிர்சாவின் அதிர்ச்சி பேட்டி..!முன்னாள் டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஷோயப் மாலிக்கிடம் இருந்து விவாகரத்து பெற்ற பிறகு ஏற்பட்ட ஒரு பதட்ட தாக்குதல் குறித்து பேசியுள்ளார். இது தனது வாழ்க்கையின் மிகவும் மோசமான மற்றும் உணர்ச்சிகரமான தருணம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நம்ம புள்ளைங்கதான் டாப்ல… ஐசிசி ஒருநாள் பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் இந்தியா ஆதிக்கம்!

நம்ம புள்ளைங்கதான் டாப்ல… ஐசிசி ஒருநாள் பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் இந்தியா ஆதிக்கம்!தற்போது கிரிக்கெட் விளையாடும் அணிகளில் மூன்று விதமான போட்டிகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அணியாக இந்தியா உள்ளது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை தற்போது ஒரே நாளில் மூன்று விதமான போட்டிகளில் விளையாடினாலும் அதற்கேற்ப வீரர்களைக் கொண்டுள்ளது.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

