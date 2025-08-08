வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (09:36 IST)

பாலியல் வழக்கில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் கைது.. அணியில் இருந்தும் சஸ்பெண்ட்..!

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ஹைதர் அலி, இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின்போது மான்செஸ்டரில் ஒரு பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பாலியல் பலாத்கார புகார் குறித்து கிரேட்டர் மான்செஸ்டர் காவல்துறை அவரை கைது செய்துள்ளது.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் உடனடியாகக்கவனம் செலுத்தி, ஹைதர் அலியை இடைநீக்கம் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. விசாரணை முடிவடையும் வரை அவர் இடைநீக்கத்தில் இருப்பார் என்றும், இதுகுறித்து தாங்கள் முழுமையான விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டில் ஒரு முக்கியமான வீரராகக் கருதப்பட்ட ஹைதர் அலி, இந்த சம்பவத்தால் அவரது எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
 
ஹைதர் அலி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட பின் பாகிஸ்தான் வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் என்றும் அவரிடம் அத்துமீறியதால் தான் அவர் இந்த புகாரை அளித்துள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் இது குறித்து தெரிவித்துள்ளனர்
 
 
Edited by Siva

பாலியல் வழக்கில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் கைது.. அணியில் இருந்தும் சஸ்பெண்ட்..!

பாலியல் வழக்கில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் கைது.. அணியில் இருந்தும் சஸ்பெண்ட்..!பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ஹைதர் அலி, இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின்போது மான்செஸ்டரில் ஒரு பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பாலியல் பலாத்கார புகார் குறித்து கிரேட்டர் மான்செஸ்டர் காவல்துறை அவரை கைது செய்துள்ளது.

சிஎஸ்கே அணியுடன் இன்னும் 15 ஆண்டுகள் இருப்பேன் – தோனி பேச்சு!

சிஎஸ்கே அணியுடன் இன்னும் 15 ஆண்டுகள் இருப்பேன் – தோனி பேச்சு!இந்தியக் கிரிக்கெட்டில் தோனி படைக்காத சாதனைகளை விரல்களை விட்டு எண்ணிவிடலாம். அந்த அளவுக்கு சிறப்பான சாதனைகளை அவர் படைத்துள்ளார். இந்தியாவுக்காக மூன்று ஐசிசி கோப்பைகளை அவர் வென்று கொடுத்துள்ளார். இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வரலாற்றை எழுதினால் அதில் தோனிக்கு தனியிடம் ஒதுக்கப்படும்.

நீங்கள் நம்பர் 1 பவுலராக இருக்கும்போது போட்டியை வென்று கொடுக்க வேண்டும் – பும்ரா குறித்து முன்னாள் வீரர் கருத்து!

நீங்கள் நம்பர் 1 பவுலராக இருக்கும்போது போட்டியை வென்று கொடுக்க வேண்டும் – பும்ரா குறித்து முன்னாள் வீரர் கருத்து!இந்திய அணியின் நட்சத்திர பவுலரான பும்ரா, பவுலிங் யூனிட்டின் முதுகெலும்பாக உள்ளார். ஆனால் அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயம் மற்றும் முதுகுவலிப் பிரச்சனைகள் காரணமாக அவரால் தொடர்ந்து போட்டிகளில் விளையாட முடியவில்லை. அவரது காயங்களுக்குக் காரணம் அவரின் தனித்துவமான பந்து வீசும்முறைதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

என்னை ட்ரேட் செய்யுங்க.. இல்லன்னா ஏலத்தில் விட்டுடுங்க – ராஜஸ்தான் அணிக்கு சஞ்சு கோரிக்கை!

என்னை ட்ரேட் செய்யுங்க.. இல்லன்னா ஏலத்தில் விட்டுடுங்க – ராஜஸ்தான் அணிக்கு சஞ்சு கோரிக்கை!இந்த சீசன் ஐபிஎல் தொடரில் மோசமான வெற்றிகளைப் பெற்று ப்ளே ஆஃப்க்குத் தகுதி பெறாத அணியாக பின்னடைவை சந்தித்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். அந்த அணியின் சஞ்சு சாம்சன் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்று வழிநடத்தினாலும் இந்த தொடரில் காயம் காரணமாக நான்கு போட்டிகளில் அவருக்குப் பதிலாக ரியான் பராக்தான் கேப்டனாக செயல்பட்டார்.

பி.சி.சி.ஐ-க்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திலிருந்து விலக்கு.. புதிய மசோதாவால் பரபரப்பு..!

பி.சி.சி.ஐ-க்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திலிருந்து விலக்கு.. புதிய மசோதாவால் பரபரப்பு..!தேசிய விளையாட்டு நிர்வாக மசோதாவில் அரசாங்கம் சில திருத்தங்களை செய்துள்ளதால், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இந்த மசோதா தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com