விவாகரத்துக்கு பின் பயந்து நடுங்கினேன்.. சானியா மிர்சாவின் அதிர்ச்சி பேட்டி..!

விவாகரத்துக்கு பின் பயந்து நடுங்கினேன்.. சானியா மிர்சாவின் அதிர்ச்சி பேட்டி..!
முன்னாள் டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஷோயப் மாலிக்கிடம் இருந்து விவாகரத்து பெற்ற பிறகு ஏற்பட்ட ஒரு பதட்ட தாக்குதல் குறித்து பேசியுள்ளார். இது தனது வாழ்க்கையின் மிகவும் மோசமான மற்றும் உணர்ச்சிகரமான தருணம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
சானியா தனது புதிய யூடியூப் நிகழ்ச்சியான 'Serving It Up With Sania'-வின் முதல் அத்தியாயத்தில் விருந்தினராக கலந்துகொண்ட தனது நெருங்கிய தோழியும், இயக்குநருமான ஃபரா கானுடன் பேசும்போது இதை தெரிவித்தார்.
 
ஒரு நேரடி நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டியிருந்த கடினமான நாளில், தான் நடுங்கி கொண்டிருந்ததாகவும், ஃபரா கான் உடனடியாக ஷூட்டிங்கை விட்டுவிட்டு பைஜாமாவுடன் தனது படப்பிடிப்புத் தளத்திற்கு வந்து, "என்ன நடந்தாலும் சரி, நீ இந்த நிகழ்ச்சியை செய்கிறாய்" என்று ஊக்கப்படுத்தியிராவிட்டால், தன்னால் அதை கடந்து வந்திருக்க முடியாது என்றும் சானியா மனம் உருகிப் பேசினார்.
 
மேலும், தனது மகன் இஸ்ஹானை வளர்க்கும் ஒற்றை தாய்மையை வலிமையுடனும், அழகாகவும் சானியா நிர்வகிப்பதாக ஃபரா கான் அவரைப் பாராட்டினார். 2024 ஜனவரியில் ஷோயப் மாலிக் மறுமணம் செய்த பிறகு, சானியா - ஷோயப் மாலிக் பிரிந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
 

