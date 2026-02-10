செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (12:51 IST)

சானியா மிர்சாவின் ஸ்லிம் ரகசியங்கள்.. காலை முதல் இரவு வரை என்ன சாப்பிடுகிறார்?

சானியா மிர்சாவின் ஸ்லிம் ரகசியங்கள்.. காலை முதல் இரவு வரை என்ன சாப்பிடுகிறார்?
டென்னிஸ் நட்சத்திரம் சானியா மிர்சா, 2023-ல் ஓய்வு பெற்ற பிறகு தனது உடல்நலம் மற்றும் சரும பராமரிப்பு ரகசியங்களை தனது இன்ஸ்டாவில் பகிர்ந்துள்ளார். தற்போது தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் மற்றும் வழிகாட்டியாக பணியாற்றும் அவர், தனது உணவு முறையில் புரதச்சத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார். காலையில் இஞ்சி, மஞ்சள், தேன், எலுமிச்சை மற்றும் கருஞ்சீரகம் கலந்த ஆரோக்கிய பானத்துடன் தனது நாளை தொடங்குகிறார். பிறகு ஊறவைத்த சியா விதைகள் மற்றும் காபி குடித்துவிட்டு ஜிம்மிற்கு செல்கிறார்.
 
முன்பு இட்லி, தோசை என மாவுச்சத்து அதிகமுள்ள உணவுகளை உட்கொண்டவர், இப்போது உடற்பயிற்சி குறைந்திருப்பதால் முட்டையின் வெள்ளைக்கரு உள்ளிட்ட புரத உணவுகளையே அதிகம் எடுத்துக்கொள்கிறார்.
 
சருமப் பராமரிப்பை பொறுத்தவரை, காலையிலும் இரவிலும் தலா 10 நிலைகளை கொண்ட 'கொரியன் ஸ்கின்கேர்' முறையை பின்பற்றுகிறார். கடந்த ஓராண்டாக 'ரெட் லைட் தெரபி'  மூலம் தனது சருமத்தையும் கூந்தலையும் பொலிவாக்கி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவதை அவர் ஒருபோதும் மறப்பதில்லை.
 
Edited by Siva

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி நடக்குமா? நடக்காதா? பாகிஸ்தான் பிரதமர் சொன்னது என்ன?

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி நடக்குமா? நடக்காதா? பாகிஸ்தான் பிரதமர் சொன்னது என்ன?2026 ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்று பாகிஸ்தான் அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக, வங்கதேச அணி இந்தியாவுக்கு வர மறுத்த விவகாரத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இந்தியாவுடனான லீக் போட்டியை புறக்கணிப்பதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷவாஸ் ஷெரிப் அறிவித்திருந்தார்.

இந்தியாவுடன் டி20 உலக கோப்பை!.. பாகிஸ்தானின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு?..

இந்தியாவுடன் டி20 உலக கோப்பை!.. பாகிஸ்தானின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு?..டி20 உலக கோப்பையில் இந்தியாவுடன் விளையாட பாகிஸ்தான் விதித்த கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

இந்த 3 நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டால் இந்தியாவுடன் விளையாடுவோம்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கவுன்சில்

இந்த 3 நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டால் இந்தியாவுடன் விளையாடுவோம்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கவுன்சில்பிப்ரவரி 15-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்தியா - பாகிஸ்தான் டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில் பங்கேற்க பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடம் மூன்று நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.

118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் எடுத்து இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமெரிக்கா.. சூர்யகுமார் யாதவ் புண்ணியத்தில் வெற்றி..!

118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் எடுத்து இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமெரிக்கா.. சூர்யகுமார் யாதவ் புண்ணியத்தில் வெற்றி..!நேற்று தொடங்கிய டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் மோதின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணிக்கு ஆரம்பம் சற்று சவாலாகவே இருந்தது. அமெரிக்க பந்துவீச்சாளர்கள் துல்லியமாக பந்துவீசி, இந்திய அணியை 118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் என்ற இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளினர்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பெறாதது ஏன்? இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!

வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பெறாதது ஏன்? இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!ஹராரே மைதானத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 19 வயதுக்குட்பட்டோர் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், 14 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆடிய 175 ரன்கள் (80 பந்துகள்) ஆட்டம் கிரிக்கெட் உலகையே அதிர வைத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com