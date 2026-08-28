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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (16:57 IST)

தொடர்ந்து சிக்சர்களை விளாசிய பாகிஸ்தான் ஆல்-ரவுண்டர் சைம் அயூப்.. புள்ளிப்பட்டியலில் நான்காவது இடம்..

சைம் அயூப்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (16:57 IST)
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பாகிஸ்தான் ஆல்-ரவுண்டர் சைம் அயூப், கரீபியன் பிரீமியர் லீக் 2026 தொடரில் தனது முதல் டி20 சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். கிங்ஸ்மென் அணிக்காக 3-வது இடத்தில் களமிறங்கிய அயூப், தொடக்கத்தில் பொறுமையாக விளையாடி பின்னர் அதிரடியை அதிகரித்தார். குறிப்பாக கடைசி 7 ஓவர்களில் அணியின் ஸ்கோர் வேகமாக உயர்ந்த நிலையில், அதில் அயூப்பின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாக இருந்தது.
 
பவுண்டரிகளையும் சிக்ஸர்களையும் சரியான நேரத்தில் விளாசிய அவர், வெறும் 57 பந்துகளில் தனது முதல் டி20 சதத்தை எட்டினார். ஓபெட் மெக்காயை சிக்ஸருக்கு பறக்கவிட்டு சதத்தை நிறைவு செய்த அயூப், அடுத்த பந்திலேயே அதேபோன்ற ஷாட்டை முயற்சித்து ஆட்டமிழந்தார். இருப்பினும், அவரது அதிரடி ஆட்டம் கிங்ஸ்மென் அணியை 182/7 என்ற வலுவான ஸ்கோருக்கு அழைத்துச் சென்றது.
 
பேட்டிங்கில் மட்டுமல்லாமல், பந்துவீச்சிலும் அயூப் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார். தனது பந்துவீச்சில் ஆண்ட்ரே பிளெட்சரை கேட்ச் பிடித்து ஆட்டமிழக்கச் செய்தது போட்டியின் முக்கியமான திருப்பமாக அமைந்தது. மறுபுறம், ஹுனைன் ஷா மற்றும் ஜெடியா பிளேட்ஸ் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
 
182 ரன்களை துரத்திய பேட்ரியாட்ஸ் அணிக்கு ஆண்ட்ரே பிளெட்சர் நம்பிக்கை அளித்தாலும், அயூப்பின் முக்கியமான கேட்ச் அந்த நம்பிக்கையை உடைத்தது. இறுதியில் கடைசி ஓவரில் 31 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், ஓடியன் ஸ்மித் அழுத்தத்தை சமாளித்து கிங்ஸ்மென் அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுத்தந்தார். இந்த வெற்றியால் கிங்ஸ்மென் புள்ளிப்பட்டியலில் நான்காவது இடத்தில் தொடர்கிறது.
 
Edited by Siva
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